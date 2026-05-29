கிராமுக்கு ரூ. 100 அதிகரித்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5000 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 29, 2026 at 10:24 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 100 அதிகரித்து ரூ. 14,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை கடந்த 3 நாட்களாக தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில் இன்று அதிகரித்திருக்கிறது. நேற்று (மே 28) கிராமுக்கு ரூ. 150 குறைந்து ரூ. 14,500க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 100 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ. 14,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1200 குறைந்து ரூ. 1,16,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 800 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை கடந்த சில நாட்களாகவே ரூ. 5 என்ற அளவில் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. அதன்படி நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 285க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 290க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 5000 குறைந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 5000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,90,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 29ரூ. 14,600ரூ. 1,16,800
மே 28ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
மே 27ரூ. 14,650ரூ. 1,17,200
மே 26ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 25ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 24ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 23ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 22ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 21ரூ. 14,810ரூ. 1,18,480
மே 20ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000

