திங்களை தித்திப்பாக்கிய தங்கம் விலை நிலவரம் - சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைவு
வெள்ளி விலை இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 245க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : June 29, 2026 at 10:34 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை 2 நாட்களாக தொடர்ந்து உயர்ந்த நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று திங்கட்கிழமை சற்று குறைந்திருக்கிறது.
காலங்காலமாக இந்தியர்களின் முக்கிய விசேஷங்கள் மற்றும் மங்களகரமாக நிகழ்ச்சிகளில் தங்கம் இடம்பெற்று வருகிறது. அதனாலேயே தங்கமானது இந்தியர்களின் கௌரவம் மற்றும் சொத்தாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், கடந்த ஆண்டு தொடங்கியதிலிருந்தே முக்கிய நிகழ்வுகளுக்கு கூட சாமானியர்கள் சிறிதளவு தங்கம் வாங்கவே திண்டாடும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மதிப்பு வேறாக இருக்கிறது. பாதுகாப்பான மற்றும் நிரந்தரமான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்வதில் உலக நாடுகள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வந்தன. அதனை திசைதிருப்பும் வகையில் அமைந்தது கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கிய அமெரிக்கா - ஈரான் போர். இந்த போருக்கு பிறகு, எதிர்பாராத அளவில் தங்கம் விலை குறைந்திருக்கிறது.
சுமார் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு வழியாக போர் முடிவுக்கு வந்தாலும், அதனால் ஏற்பட்ட தாக்கங்களால் இன்னும் தங்கம் விலை உச்ச விலையில் களமாடி வருகிரது. கச்சா எண்ணெய் விலை சீரானாலும், டாலர் மதிப்பு இறங்கும் வரை தங்கம் விலை ஏற்றம் காண வாய்ப்பில்லை என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
சனிக்கிழமை (ஜூன் 27) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து ரூ. 13,370-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமையன்று சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து ரூ. 1,06,960க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் சனிக்கிழமை விலை மாற்றம் ஏற்படவில்லை. அதற்கு முந்தைய நாள் விலைப்படி ஒரு கிராம் ரூ. 245க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று மூன்றாவது நாளாக விலை மாற்றமின்றி, அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,300
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,400
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 245
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,45,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 29
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூன் 28
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
|ஜூன் 27
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
|ஜூன் 26
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூன் 25
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|ஜூன் 24
|ரூ. 13,350
|ரூ. 1,06,800
|ஜூன் 23
|ரூ. 13,560
|ரூ. 1,08,480
|ஜூன் 22
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 21
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 20
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800