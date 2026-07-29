இரண்டாவது நாளாக குறைந்து சற்று ஆறுதல் அளித்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 235க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : July 29, 2026 at 10:17 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,240க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பொதுவாக உலக நாடுகளிடையே போர் நடந்தால் தங்கத்தின் விலை கணிசமாக உயரும். ஆனால், அந்த கருத்தை அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் மாற்றி அமைத்தது. கடந்த பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்து பெரும்பாலும் தங்கம் விலை இறக்கம் கண்டு வருகிறது. இதற்கு, அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு வலுப்பெற்றதே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
பெரும்பாலான உலகளாவிய வர்த்தகங்கள் அமெரிக்க டாலரில் நடைபெறும் நிலையில், டாலர் மதிப்பு உயரும்போது முதலீட்டாளர்கள் அதிக லாபம் தருகிற பிற முதலீடுகளின் மீது நாட்டம் காட்டுகின்றனர். இது நிலையான மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
இதனால் இனிவரும் நாட்களில் தங்கம் விலை ஏறுமா அல்லது இறங்குமா? என்ற கேள்வி பதிலளிக்கும் விதமாக கணிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிற உலக தங்க கவுன்சில். அதில், வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூலை 28) கிராமுக்கு ரூ. 155 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,215க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 60 குறைந்து ரூ. 13,155க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைந்து ரூ. 1,05,720க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,240க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,155
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,240
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 235
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,35,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூலை 29
|ரூ. 13,155
|ரூ. 1,05,240
|ஜூலை 28
|ரூ. 13,215
|ரூ. 1,05,720
|ஜூலை 27
|ரூ. 13,370
|ரூ. 1,06,960
|ஜூலை 25
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூலை 24
|ரூ. 13,230
|ரூ. 1,05,840
|ஜூலை 23
|ரூ. 13,500
|ரூ. 1,08,000
|ஜூலை 22
|ரூ. 13,430
|ரூ. 1,07,440
|ஜூலை 21
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஜூலை 20
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 19
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 235க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலைக்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,35,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.