இரண்டாவது நாளாகவும் குறைந்த தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைவு

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 265க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 29, 2026 at 10:24 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்து ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பொதுவாக, போர் காலங்களில் தங்கம் விலை குறைவதுண்டு. கடந்த சில நாட்களாக அமெரிக்கா - ஈரான் போர் தாக்கத்தால் தங்கம் விலை பெரியளவில் அடி வாங்கியது. தற்காலிகமாக போரை நிறுத்த இரு நாடுகளும் ஒப்புகொண்ட நிலையில், தங்கம் விலை மீண்டும் எகிற தொடங்கியது. இதனால் கடந்த ஆண்டை போன்றே இந்த ஆண்டும் தங்கம் விலை புதிய உச்சத்தை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், அதற்கு எதிர்மாறாக விலை குறைந்து வருகிறது. இதற்கு டாலர் மதிப்பு வலுப்பெற்று வருவது முக்கியமான காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. உலகளவிலான முக்கிய வர்த்தகங்கள் பெரும்பாலும் அமெரிக்க டாலர் வழியாகவே நடக்கிறது. இதனால் மத்திய வங்கிகளும் முதலீட்டாளர்களும் நிறைய நேரங்களில் அதிக லாபம் தருகிற டாலர் வர்த்தகத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். இதனால் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தின் விலை குறைகிறது.

இந்த சூழலில், பங்குச்சந்தை வர்த்தகம் தற்போது சூடுபிடிக்க தொடங்கியிருக்கிறது. போர் காரணமாக தங்களின் கையிருப்பை கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தின் மீது செலவழித்த பல நாடுகள், இப்போது குறுகிய காலத்தில் லாபம் பெறும் நோக்கில் பங்குச்சந்தைகளில் முதலீடு செய்ய ஆர்வம் காட்ட தொடங்கியுள்ளன.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஏப்ரல் 28) கிராமுக்கு ரூ. 130 குறைந்து ரூ. 14,100க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 150 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்து ரூ. 1,12,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,950

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,11,600

வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.265

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,65,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஏப்ரல் 29ரூ.13,950ரூ.1,11,600
ஏப்ரல் 28ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 27ரூ.14,230ரூ.1,13,840
ஏப்ரல் 26ரூ.14,200ரூ.1,13,600
ஏப்ரல் 25ரூ.14,200ரூ.1,13,600
ஏப்ரல் 24ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 23ரூ.14,160ரூ.1,13,280
ஏப்ரல் 22ரூ.14,250ரூ.1,14,000
ஏப்ரல் 21ரூ.14,300ரூ.1,14,400
ஏப்ரல் 20ரூ.14,300ரூ.1,14,400

