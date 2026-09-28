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வாரத்தின் முதல் நாளில் அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 1,880 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 11:06 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,880 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,120க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 26) கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 14,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 235 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,765க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ரூ. 1,12,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,880 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,10,120க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

செப்டம்பர் 24 அன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 250க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் 3 நாட்களாக விலை மாற்றமில்லை. இந்நிலையில் வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 245க்கு விற்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,765

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,10,120

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 245

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,45,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
செப்டம்பர் 28ரூ. 13,765ரூ. 1,10,120
செப்டம்பர் 27ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
செப்டம்பர் 26ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
செப்டம்பர் 25ரூ. 14,010ரூ. 1,12,080
செப்டம்பர் 24ரூ. 14,000ரூ. 1,12,000
செப்டம்பர் 23ரூ. 14,135ரூ. 1,13,080
செப்டம்பர் 22ரூ. 14,185ரூ. 1,13,480
செப்டம்பர் 21ரூ. 14,270ரூ. 1,14,160
செப்டம்பர் 20ரூ. 14,285ரூ. 1,14,280
செப்டம்பர் 19ரூ. 14,285ரூ. 1,14,280

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