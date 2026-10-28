தொடர்ந்து 4வது நாளாக உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 480 அதிகரிப்பு
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 220-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 20 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 28, 2026 at 10:54 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை 4வது நாளாக அதிகரித்திருக்கிறது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 480 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்தியர்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நேரத்தில் தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது சாமானியர்களை கவலைக்குள்ளாக்கி வருகிறது. கடந்த வாரங்களில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்ததால் தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய உகந்த நேரம் என நிபுணர்கள் பரிந்துரைத்து வந்தனர். இந்நிலையில் தற்போது தங்கம் விலை அதிகரித்திருப்பது ஏமாற்றம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ஒருபுறம் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வானது சர்வதேச சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. மற்றொரு புறம் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு வலுவிழந்து வருகிறது. இதனால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1 லட்சத்துக்கு கீழே செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது தொடர்ந்து 4 நாட்களாக விலை அதிகரித்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (அக்டோபர் 27) கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,135-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 60 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,195-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ. 1,05,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 480 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,195
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,560
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 220
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,20,000
இன்று (அக்டோபர் 28) புதன்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/xZOxHLljKw— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 28, 2026
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 28
|ரூ. 13,195
|ரூ. 1,05,560
|அக்டோபர் 27
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|அக்டோபர் 26
|ரூ. 13,085
|ரூ. 1,04,680
|அக்டோபர் 25
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 24
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 23
|ரூ. 13,060
|ரூ. 1,04,480
|அக்டோபர் 22
|ரூ. 13,235
|ரூ. 1,05,880
|அக்டோபர் 21
|ரூ. 13,390
|ரூ. 1,07,120
|அக்டோபர் 20
|ரூ. 13,490
|ரூ. 1,07,920
|அக்டோபர் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது இன்றுடன் 4வது நாளாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. இன்றும் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 220-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,20,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.