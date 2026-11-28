தங்கம் விலை: நேற்று 'சட்டென' உச்சம் தொட்டு இன்று சரிவு - கிராம் எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 170-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,70,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 28, 2026 at 9:55 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை உயர்ந்த நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 93,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த இரண்டு வாரங்களாக தங்கம் விலை கணிசமாக குறைந்த நிலையில், தொடர்ந்து 2 நாட்களாக சட்டென அதிகரித்திருக்கிறது. குறிப்பாக நேற்று மட்டும் காலை, மாலை என இரண்டு முறை அதிகரித்து நகை வாடிக்கையாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இந்நிலையில் இன்று சற்று குறைந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (நவம்பர் 27) ஆபரண தங்கத்தின் விலை காலையில் கிராமுக்கு ரூ. 60 அதிகரித்த நிலையில், மாலையில் ரூ. 170 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,770-க்கு விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,720-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 480 அதிகரித்த நிலையில், மாலையில் ரூ. 1,360 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 94,160-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 93,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 11,720
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 93,760
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 170
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,70,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 28
|ரூ. 11,720
|ரூ. 93,760
|நவம்பர் 27
|ரூ. 11,770
|ரூ. 94,160
|நவம்பர் 26
|ரூ. 11,540
|ரூ. 92,320
|நவம்பர் 25
|ரூ. 11,420
|ரூ. 91,360
|நவம்பர் 24
|ரூ. 11,715
|ரூ. 93,720
|நவம்பர் 23
|ரூ. 11,600
|ரூ. 92,800
|நவம்பர் 22
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 21
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 20
|ரூ. 11,510
|ரூ. 92,080
|நவம்பர் 19
|ரூ. 11,980
|ரூ. 95,840
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்த நிலையில் ஒரு கிராம் ரூ. 170க்கு விற்கப்பட்டது. அதன்படி, கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,70,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.