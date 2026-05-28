ஒரே நாளில் ரூ. 1,200 குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 85 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 28, 2026 at 10:16 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 1200 குறைந்து ரூ. 1,16,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

தங்கம் விலை தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக இன்றும் குறைந்துள்ளது. நேற்று (மே 27) கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ரூ. 14,650க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 150 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,500க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து ரூ. 1,17,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,200 குறைந்து ரூ. 1,16,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கடந்த சில நாட்களாக தினசரி 5 ரூபாய் குறைந்து வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 290க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 285க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,85,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,500

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,16,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 285

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,85,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 28ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
மே 27ரூ. 14,650ரூ. 1,17,200
மே 26ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 25ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 24ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 23ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 22ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 21ரூ. 14,810ரூ. 1,18,480
மே 20ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 19ரூ. 14,870ரூ. 1,18,960

