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மீண்டும் சரிவை நோக்கி தங்கம் விலை - 4 நாட்களில் ரூ. 3,040 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 11:17 AM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 600 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டு முழுவதும் ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி வரை நீடித்தது. 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 57 ஆயிரமாக இருந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் சவரன் ரூ. 1.20 லட்சத்தை தொட்டது. இதே வேகத்தில் தங்கம் விலை உயரும் பட்சத்தில் இந்த ஆண்டு பாதிக்குள் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 2 லட்சத்தை தொடும் என நிபுணர்கள் கணித்திருந்தனர்.

ஆனால், இந்த கணிப்புகளை மாற்றியமைக்கும் விதமாக தொடங்கியது அமெரிக்கா - ஈரான் போர். பொதுவாக போர்க்காலங்களில் தங்கம் விலை கூடும். ஆனால் இந்த போரினால் தங்கம் விலை மடமடவென சரிந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1 லட்சத்துக்கு சென்றது.

கிட்டத்தட்ட 5 மாதங்களாக சொற்ப அளவில் மட்டுமே விலை மாற்றம் இருந்த நிலையில், இந்த மாதம் தொடங்கியதிலிருந்து விலையேற்றம் சூடு பிடித்தது. ஒரு சவரன் மீண்டும் ரூ. 1.20 லட்சத்தை தொட்டது. இந்நிலையில் கடந்த 4 நாட்களாக மீண்டும் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. அதன்படி, 4 நாட்களில் ரூ. 3,040 குறைந்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஆகஸ்ட் 27) கிராமுக்கு ரூ. 285 குறைந்து ரூ. 14,725-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 65 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,650-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,280 குறைந்து ரூ. 1,17,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 600 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,650

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,17,200

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 260

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,60,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 28ரூ. 14,650ரூ. 1,17,200
ஆகஸ்ட் 27ரூ. 14,725ரூ. 1,17,800
ஆகஸ்ட் 26ரூ. 15,010ரூ. 1,20,080
ஆகஸ்ட் 25ரூ. 15,010ரூ. 1,20,080
ஆகஸ்ட் 24ரூ. 15,030ரூ. 1,20,240
ஆகஸ்ட் 23ரூ. 14,950ரூ. 1,19,600
ஆகஸ்ட் 22ரூ. 14,950ரூ. 1,19,600
ஆகஸ்ட் 21ரூ.14,850ரூ. 1,17,800
ஆகஸ்ட் 20ரூ. 14,600ரூ. 1,16,800
ஆகஸ்ட் 19ரூ. 14,205ரூ. 1,13,640

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கடந்த 2 நாட்களாக மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 265க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்திருக்கிறது.

அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 260-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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