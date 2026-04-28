சட்டென சரிந்த தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைவு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : April 28, 2026 at 10:52 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலகளவில் நிச்சயமற்ற பொருளாதார சூழல் நிலவி வரும் நிலையில், முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்ப்பது தங்கத்தை மட்டும் தான். அதனாலேயே உலக சந்தையில் தங்கத்தின் மவுசு எப்போதும் குறைவதில்லை. ஈரான் போருக்கு முன்பு வரை தங்கத்தின் விலை கணிசமாக உயர்ந்த நிலையில், போர் தொடங்கியது முதலாக சரசரவென குறையத் தொடங்கியது.
தற்போது போர் பதற்றம் சற்று ஓய்ந்திருந்தாலும், முதலீட்டாளர்களுக்கு எந்த முதலீட்டின் மீதும் தற்போது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பதால் தங்கம் விலையும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஒரு சவரன் ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டும் என நிபுணர்கள் கணித்தது போலவே தங்கம் விலை ஏறியது. இதே விலையேற்றம் தொடர்ந்தால் 2026ஆம் ஆண்டு பாதிக்குள் ரூ. 2 லட்சத்தை தொடலாம் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், உலகளாவிய போர்ச்சூழல் நிலைமையை மாற்றியமைத்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று (ஏப்ரல் 27) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 30 அதிகரித்து ரூ. 14,230க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 130 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,100க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து ரூ. 1,13,840க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,040 குறைந்து ரூ. 1,12,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று விலை மாற்றமின்றி முந்தைய நாள் விலையிலேயே விற்பனையான நிலையில் இன்று சற்று குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று ஒரு கிலோ ரூ. 2,70,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.5,000 குறைந்து ரூ. 2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,100
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,800
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு.265
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,65,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஏப்ரல் 28
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 27
|ரூ.14,230
|ரூ.1,13,840
|ஏப்ரல் 26
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஏப்ரல் 25
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஏப்ரல் 24
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 23
|ரூ.14,160
|ரூ.1,13,280
|ஏப்ரல் 22
|ரூ.14,250
|ரூ.1,14,000
|ஏப்ரல் 21
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 20
|ரூ.14,300
|ரூ.1,14,400
|ஏப்ரல் 18
|ரூ.14,360
|ரூ.1,14,880