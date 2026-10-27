உயரும் தங்கம் விலை; இன்று சவரன் ரூ. 1.05 லட்சத்துக்கு மேல் சென்றதால் நகைப்பிரியர்கள் அதிர்ச்சி
இன்று சென்னையில் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 20 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 27, 2026 at 10:50 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த வாரம் வரை தொடர்ந்து குறைந்து நகை வாடிக்கையாளர்களை மிகவும் உற்சாகப்படுத்தியது. தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வருவதையொட்டி, தங்கம் மீது முதலீடு செய்யவும், நகை வாங்கவும் திட்டமிட்டிருந்தவர்களுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கும் வகையில் தற்போது தங்கம் விலை மீண்டும் உயரத் தொடங்கி இருக்கிறது.
இன்று (அக்டோபர் 27) செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/RYh0kP9gdK— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 27, 2026
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, அமெரிக்க டாலர் வலுவிழப்பு போன்ற பல்வேறு காரணிகளால் தங்கம் விலை சரிந்து வந்த நிலையில், இந்த நிலைமை சரியாக சிறிது காலம் ஆகும் என்றும், அதற்குள் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே செல்ல வாய்ப்பிருப்பதாகவும், நிலைமை சீரடையும்போது சவரன் விலை ரூ. 2 லட்சம் வரை கூட உயரலாம் என்றும் நிபுணர்கள் கூறிவந்தனர்.
இந்நிலையில், சொற்ப அளவில் நகை வாங்க நினைத்திருந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏமாற்றமளிக்கும் விதமாக தொடர்ந்து 3வது நாளாக இன்று தங்கம் விலை அதிகரித்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (அக்டோபர் 26) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 15 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,085-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,135-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 120 அதிகரித்து ரூ. 1,04,680க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,05,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,135
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,080
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 220
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,20,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 27
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|அக்டோபர் 26
|ரூ. 13,085
|ரூ. 1,04,680
|அக்டோபர் 25
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 24
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 23
|ரூ. 13,060
|ரூ. 1,04,480
|அக்டோபர் 22
|ரூ. 13,235
|ரூ. 1,05,880
|அக்டோபர் 21
|ரூ. 13,390
|ரூ. 1,07,120
|அக்டோபர் 20
|ரூ. 13,490
|ரூ. 1,07,920
|அக்டோபர் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|அக்டோபர் 18
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
வெள்ளி விலை
கடந்த வாரத்தில் மட்டும் 3 முறை வெள்ளி விலை குறைந்த நிலையில், தொடர்ந்து 3வது நாளாக இன்றும் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 220-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ, 2,20,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.