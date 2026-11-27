2 நாட்களில் ரூ. 1,440 அதிகரித்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 27, 2026 at 9:44 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 480 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் தங்கம் விலை கணிசமாக குறைந்திருக்கிறது. இந்த விலை குறைவு தொடருமா? என்றால் அதனை 100% கணிக்கமுடியாத நிலை தான் இருக்கிறது. எனினும், விலை குறைந்திருக்கும்போதே தங்களால் இயன்ற தங்கத்தை வாங்கி சேர்த்துவிட வேண்டும் என சிலர் நினைக்கின்றனர். தங்கம் வாங்குவதற்காகவே சிலர் தங்களது சொத்துகளை அடமானம் வைப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன. ஆனால் இது ஒரு ஆபத்தான முடிவு என எச்சரிக்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
இப்படி சிலர் ஆர்வமாக தங்கம் சேர்த்தாலும், நமது நாட்டில் இன்னும் பலருக்கு தங்கம் என்பது எட்டாக்கனியாகவே இருக்கிறது. இதுபோன்ற நிலையில் உள்ளவர்கள் சிறுக சிறுக தங்கம் சேமிக்க தொடங்கலாம் என ஆலோசனை வழங்குகின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
இரண்டு நாட்களில் ரூ. 1,440 அதிகரித்திருக்கிறது. ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (நவம்பர் 26) கிராமுக்கு ரூ. 120 அதிகரித்து ரூ. 11,540க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 60 அதிகரித்து ரூ. 11,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 960க்கு அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,320க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 480 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 92,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (நவம்பர் 27) வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/PGzOPWP7CI— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 27, 2026
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 11,600
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 92,800
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 170
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,70,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 27
|ரூ. 11,600
|ரூ. 92,800
|நவம்பர் 26
|ரூ. 11,540
|ரூ. 92,320
|நவம்பர் 25
|ரூ. 11,420
|ரூ. 91,360
|நவம்பர் 24
|ரூ. 11,715
|ரூ. 93,720
|நவம்பர் 23
|ரூ. 11,600
|ரூ. 92,800
|நவம்பர் 22
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 21
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 20
|ரூ. 11,510
|ரூ. 92,080
|நவம்பர் 19
|ரூ. 11,980
|ரூ. 95,840
|நவம்பர் 18
|ரூ. 12,210
|ரூ. 97,720
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 165க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 170க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ரூ. 1,65,000க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,70,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.