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சற்று சரிந்து மேல்நோக்கி பாயும் தங்கம் விலை; சவரன் ரூ. 1,06,960-க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 245-க்கும், கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 11:21 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று காலை, மாலை என இரண்டு முறை உயர்ந்த நிலையில், இன்றும் சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து ரூ. 1,06,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை மீண்டும் உயரத் தொடங்கி இருக்கிறது. நேற்று வரை தங்கம் விலை ஏறுமா அல்லது இன்னும் குறையுமா? என்று குழப்பம் நீடித்து வந்த நிலையில், இரண்டு நாட்களில் மூன்று முறை அதிகரித்திருக்கிறது. இருப்பினும், கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு, தங்கம் விலை இந்த மாதத்தில் தான் கடுமையான சரிவை சந்தித்திருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் வரலாறு காணாத வகையில் தங்கம் விலை உயர்ந்தது. அடுத்தடுத்த மாதங்களில் கடுமையாக விலை உயர்ந்து, ஆண்டு இறுதியில் ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்திற்கும் மேல் விற்பனையானது. இதனால் இந்த ஆண்டு பாதிக்குள் தங்கம் விலை ரூ. 2 லட்சத்தை தொடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், திடீரென மூண்ட அமெரிக்கா - ஈரான் போரால் எதிர்பாராத சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. கடந்த சில வாரங்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சர்வதேச சந்தையில் 4 ஆயிரம் டாலருக்கும் கீழ் குறைந்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூன் 26) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 160 அதிகரித்து ரூ. 13,300-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 70 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,370-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ.1,280 அதிகரித்து ரூ. 1,06,400க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 560 அதிகரித்து ரூ. 1,06,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையானது நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 15 அதிகரித்து ரூ. 245க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 அதிகரித்து ரூ. 2,45,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்றும் அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,370

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,960

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 245

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,45,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 27ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூன் 26ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூன் 25ரூ. 13,140ரூ. 1,05,120
ஜூன் 24ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூன் 23ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480
ஜூன் 22ரூ. 13,600ரூ. 1,08,800
ஜூன் 21ரூ. 13,600ரூ. 1,08,800
ஜூன் 20ரூ. 13,600ரூ. 1,08,800
ஜூன் 19ரூ. 13,570ரூ. 1,08,560
ஜூன் 18ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600

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