ஏறுனது இறங்கிபோச்சு; அவ்வளவுதான் - இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம் என்ன?
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : September 26, 2026 at 10:19 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 80 ஏறிய நிலையில், இன்று ரூ. 80 குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்பு மற்றும் மதிப்பின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது தங்கம். அதனாலேயே ஏழை, எளிய மக்கள் முதல் வசதி படைத்தவர்கள் வரை தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு தங்கம் சேர்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். குறிப்பாக, பண்டிகை மற்றும் விசேஷ நாட்களில் தங்கம் அதிக அளவில் விற்பனையாவது வழக்கம்.
அந்த வகையில் அடுத்தடுத்து பண்டிகை நாட்கள் வரவிருக்கின்றன. இதனை முன்னிட்டு பலர் தங்கம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஆனால் சந்தை நிலவரம் அதற்கு எதிர்மாறாக இருக்கிறது. உலக பொருளாதாரத்தின் நிச்சயமற்ற தன்மை, அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு மாற்றம் போன்றவை தங்கம் விலை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் தினந்தோறும் விலை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 25) கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து ரூ. 14,010-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 80 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 14,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 80 குறைந்து நேற்று முன்தினம் விற்பனையான ரூ. 1,12,000 எனும் விலைக்கே ஆபரண தங்கம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,000
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,000
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 26
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 25
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 24
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 23
|ரூ. 14,135
|ரூ. 1,13,080
|செப்டம்பர் 22
|ரூ. 14,185
|ரூ. 1,13,480
|செப்டம்பர் 21
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
|செப்டம்பர் 20
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 19
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 18
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,13,240
|செப்டம்பர் 17
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை கடந்த சில நாட்களாக ஓரிரு நாட்களுக்கு ஒருமுறை மாறி வருகிறது. நேற்றைக்கு முன்தினம் (செப்டம்பர் 24) கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 250-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்றும் இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.