மேல்நோக்கி நகரும் தங்கம் விலை - இன்று சவரன் ரூ. 1,04,680-க்கு விற்பனை
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 220-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 20 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : October 26, 2026 at 11:12 AM IST
சென்னை: வாரத்தில் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,04,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிழப்பு, கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, போர் பதற்றம் போன்ற பல்வேறு காரணிகள் தங்கம் விலையின் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனால் அவ்வபோது விலை சற்று உயர்ந்தாலும் பெரும்பாலும் தங்கம் விலையானது சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.
இதனால் வரும் நாட்களில் இன்னும் விலை குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1 லட்சத்தும் கீழே செல்ல வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். எனவே தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய நினைப்போருக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையப்பெறலாம் என்கின்றனர்.
தங்கம் விலை
தொடர்ந்து 5 நாட்களாக குறைந்த ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 24) சற்று அதிகரித்தது. அன்று கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து ரூ. 13,070-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்றும் ரூ. 15 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,085க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்று (அக்டோபர் 26) திங்கட்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/NKlvUt3BbN— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 26, 2026
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அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 80 அதிகரித்து ரூ. 1,04,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 120 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,04,680-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,085
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,04,680
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 220
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,20,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 26
|ரூ. 13,085
|ரூ. 1,04,680
|அக்டோபர் 25
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 24
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 23
|ரூ. 13,060
|ரூ. 1,04,480
|அக்டோபர் 22
|ரூ. 13,235
|ரூ. 1,05,880
|அக்டோபர் 21
|ரூ. 13,390
|ரூ. 1,07,120
|அக்டோபர் 20
|ரூ. 13,490
|ரூ. 1,07,920
|அக்டோபர் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|அக்டோபர் 18
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 17
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை கடந்த சனிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 220-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,20,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.