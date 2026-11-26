நேற்று இறங்கி இன்று ஏறிய தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 92,320-க்கு விற்பனை
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 165-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 26, 2026 at 9:54 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,360 குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ. 960 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை ஏறுவதற்கும், இறங்குவதற்கும் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு, அந்த நாட்டின் ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதம், உலகளாவிய போர் பதற்றம் போன்ற பல்வேறு காரணிகள் இருக்கின்றன. இது குறிப்பிட்ட குறுகிய அல்லது நீண்டகால மாற்றங்களுக்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் சர்வதேச அளவில் தங்கம் விலை தினசரி மாற்றம் கண்டு வருகிறது. இதற்கு சர்வதேச கமாடிட்டி சந்தைகளில் செய்யப்படுகிற டிரேடிங்குகளே காரணமாக இருக்கின்றன.
உதாரணத்திற்கு, இன்று கமாடிட்டி சந்தையில் டிரேடர்கள் தங்கத்தை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கினால், சர்வதேச அளவில் தங்கம் விலை அதிகரிக்கும். எனினும், தற்போதைய சூழலில் கடந்த 2 வாரங்களை போன்று தங்கம் விலை தினசரி குறைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவாக இருக்கின்றன. இனி வரும் நாட்களில் ஓரிரு நாட்கள் அதிகரிப்பதும், குறைவதுமாக மாற்றங்கள் இருக்கும் என கணிக்கப்படுவதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
எப்படி இருந்தாலும், அடுத்த ஆண்டு 22 காரட் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை இந்தியாவில் ரூ. 8,000 வரை குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். திடீரென உலகளாவிய பதற்றம் அல்லது பொருளாதார தாக்கம் ஏற்பட்டால் இந்த கணிப்புகள் கைகொடுக்காது என்றும் அவர்கள் விளக்கம் அளிக்கின்றனர்.
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தங்கம் விலை
நேற்று (நவம்பர் 25) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 295 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,420-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 120 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,540-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 91,360-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 960 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 11,540
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 92,320
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 165
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,65,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 26
|ரூ. 11,540
|ரூ. 92,320
|நவம்பர் 25
|ரூ. 11,420
|ரூ. 91,360
|நவம்பர் 24
|ரூ. 11,715
|ரூ. 93,720
|நவம்பர் 23
|ரூ. 11,600
|ரூ. 92,800
|நவம்பர் 22
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 21
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 20
|ரூ. 11,510
|ரூ. 92,080
|நவம்பர் 19
|ரூ. 11,980
|ரூ. 95,840
|நவம்பர் 18
|ரூ. 12,210
|ரூ. 97,720
|நவம்பர் 17
|ரூ. 12,470
|ரூ. 99,760
வெள்ளி விலை
தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் மாற்றமின்றி விற்பனையான வெள்ளி விலையானது நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்தது. அதன்படி, நேற்று ஒரு கிராம் ரூ. 165க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,65,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.