தொடர்ந்து ஏற்றம் இறக்கம் கண்டு வரும் தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை தொடர்ந்து 4 நாட்களாக மாற்றமின்றி விற்பனையாகும் நிலையில், இன்று ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 95 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

Published : May 26, 2026 at 10:34 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலையானது தொடர்ந்து மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது. இருப்பினும், கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில், கடந்த சில மாதங்களாக சரிந்து வருகிறது. இதனால் இனிமேல் தங்கம் வாங்கவே முடியாது என நினைத்தவர்கள் இப்போது மீண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேமிக்க தொடங்கியுள்ளனர். இருப்பினும், எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த விலை சரிவு? என்பது விடை தெரியாத கேள்வியாகத்தான் இருக்கிறது.

ஏனெனில், ஈரான் போரின் தாக்கத்தால் உலக நாடுகள் அத்தியாவசிய பொருட்களான கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வர்த்தகத்தின் மீது கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, அதிக அளவில் தங்கம் புழக்கத்தில் இருக்கிற நாடாக இந்தியா இருந்தாலும், இங்கு 80% தங்கம் வெளிநாடுகளிலிருந்து தான் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.

இந்த இறக்குமதி செலவை குறைக்கும் நோக்கில், இப்போதைக்கு தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்று பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தி இருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து சுங்க வரியும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், சர்வதேச சந்தை விலை மாற்றத்தை பொறுத்து தினந்தோறும் தங்கம் விலையானது சில நூறுகளில் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (மே 25) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்த நிலையில் இன்று ரூ. 50 குறைந்திருக்கிறது. இதனால் நேற்று ரூ. 14,780-க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிராம் இன்று ரூ. 14,730-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்த நிலையில் இன்று ரூ. 400 குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, நேற்று ரூ. 1,18,240-க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு சவரன், இன்று ரூ. 17,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை தொடர்ந்து 4 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. மே 22 ஆம் தேதி கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 295-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று அதே விலைக்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 2,95,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,730

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,17,840

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 295

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,95,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 26ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 25ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 24ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 23ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 22ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 21ரூ. 14,810ரூ. 1,18,480
மே 20ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 19ரூ. 14,870ரூ. 1,18,960
மே 18ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 17ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000

