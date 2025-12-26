ETV Bharat / business

ஜெட் வேகத்தில் உயரும் வெள்ளி விலை - கிலோவுக்கு ரூ.9 ஆயிரம் அதிகரிப்பு

வெள்ளிப் பொருள்கள்
வெள்ளிப் பொருள்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 26, 2025

சென்னை: வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.9 அதிகரித்து ரூ.254-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.9,000 அதிகரித்து ரூ.2,54,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நீயா? நானா? என போட்டி போட்டுக்கொண்டு தங்கமும், வெள்ளியும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தங்கம் ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்தை கடந்த நிலையில், வெள்ளி விலையும் ஒரு கிலோ 2 லட்சத்தை கடந்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி விலையில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீது அதிக கவனம் செலுத்துவதால் நாளுக்கு நாள் விலை உயர்ந்து வருகிறது.

நேற்றைய தினம் கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,820-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,02,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை அதிரடியாக அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை

2 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.12,890-க்கும், சவரன் ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.1,03,120-க்கு. விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.77 அதிகரித்து ரூ.14,062-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.616 அதிகரித்து ரூ.1,12,496-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 5 நாட்களாக தங்கம் விலை ரூ.1 லட்சத்திலேயே நீடித்து வருகிறது.

வெள்ளி விலை உயர்வு

வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.9 அதிகரித்து ரூ.254-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.9,000 அதிகரித்து ரூ.2,54,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று முன்தினம் வெள்ளி விலை வரலாற்றில் முதன்முறையாக யாரும் எதிர்பாராத வகையில் ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து ரூ.244-க்கும், கிலோ ரூ.2,44,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. கடந்த 20 ஆம் தேதி கிராம் ரூ.226-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி 6 நாட்களில் கிராமுக்கு ரூ.28 அதிகரித்து அதிரடியாக இன்று ரூ.254க்கும் விற்பனையாகிறது. இப்படியே அதிகரித்தால் வெள்ளிகூட வாங்க முடியாத சூழக் ஏற்படும் என நகை பிரியர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர்.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,890

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,03,120

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.254

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,54,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 26ரூ.12,890ரூ.1,03,120
டிசம்பர் 25ரூ.12,820ரூ.102,560
டிசம்பர் 24ரூ.12,800ரூ.1,02,400
டிசம்பர் 23ரூ.12,770ரூ.1,02,160
டிசம்பர் 22ரூ.12,570ரூ.1,00,560
டிசம்பர் 21ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 20ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 19ரூ.12,380ரூ.99,040
டிசம்பர் 18ரூ.12,440ரூ.99,040
டிசம்பர் 17ரூ.12,440ரூ.99,520

