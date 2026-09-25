மூன்று நாள் சரிவுக்கு பின் சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை! இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலையும் சற்று குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 250க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : September 25, 2026 at 11:57 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை மூன்று நாள் சரிவுக்கு பிறகு இன்று சவரனுக்கு ரூ. 80 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை தொடர்ந்து 3 நாட்களாக குறைந்து வந்த நிலையில் இன்று சொற்ப அளவில் அதிகரித்திருக்கிறது. இந்தியாவில் பண்டிகை நாட்கள் தொடங்கியுள்ளன. பலரும் தங்கம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அதே சமயம் தங்கம் விலை நிலையற்ற தன்மையில் இருப்பதால் தங்கம் வாங்குவதற்கு சரியான நேரம் எது? என்ற குழப்பத்தில் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகித உயர்வு சற்று ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், தங்கம் விலை ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருப்பதால் வாடிக்கையாளர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.
தங்கம் விலை
நேற்று (செப்டம்பர் 24) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 135 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,010-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (செப்டம்பர் 25) வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/at7b6r8sSu— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 25, 2026
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,080 குறைந்து ரூ. 1,12,000-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 80 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,010
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,080
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 25
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 24
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 23
|ரூ. 14,135
|ரூ. 1,13,080
|செப்டம்பர் 22
|ரூ. 14,185
|ரூ. 1,13,480
|செப்டம்பர் 21
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
|செப்டம்பர் 20
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 19
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 18
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,13,240
|செப்டம்பர் 17
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 16
|ரூ. 14,065
|ரூ. 1,12,520
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 250-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகிறது.