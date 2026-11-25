2 நாட்கள் ஏற்றத்திற்கு பிறகு மீண்டும் சரிந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 2,360 குறைவு
இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 25, 2026 at 10:02 AM IST
சென்னை: 2 நாட்கள் ஏற்றத்திற்கு பிறகு, 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சரிந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 91,360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த மாதம் வரை சாமானியர்களுக்கு தங்கம் என்பது எட்டாக்கனியாக பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது நிலைமை மாறியிருக்கிறது. தங்கம் விலை தொடர் சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 2 வாரங்களில் மட்டும் சவரன் விலை ரூ.15,000க்கும் அதிகமாக குறைந்திருக்கிறது. இதனால் தங்க நகைகள் வாங்க நினைப்போர் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
இந்த விலை குறைவுக்கு அமெரிக்க வட்டி விகிதம், டாலர் மதிப்பு வலுப்பெறுதல், சர்வதேச பொருளாதார மந்த நிலை போன்ற பல்வேறு காரணங்களை நிபுணர்கள் அடுக்கின்றனர். எனினும், இந்த விலை சரிவு தொடருமா? என்பது கேள்விக்குறி தான். அடுத்த மாதத்தில் அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை மாற்றியமைப்பதை பொறுத்து சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை கூடவோ அல்லது இன்னும் குறையவோ வாய்ப்பிருக்கிறது. எனினும், கடந்த இரண்டு வருட தொடர் விலையேற்றத்திற்கு பிறகு தற்போது ஒரு விலை வீழ்ச்சி இருப்பதால், அடுத்து இதே அளவிற்கோ அல்லது இதை விடவோ விலை ஏற்றம் இருக்கலாம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (நவம்பர் 24) கிராமுக்கு ரூ. 115 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,715க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 295 சரிந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,420க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 920 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 93,720க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 2360 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 91,360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 11,420
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 91,360
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 165
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,65,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 25
|ரூ. 11,420
|ரூ. 91,360
|நவம்பர் 24
|ரூ. 11,715
|ரூ. 93,720
|நவம்பர் 23
|ரூ. 11,600
|ரூ. 92,800
|நவம்பர் 22
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 21
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 20
|ரூ. 11,510
|ரூ. 92,080
|நவம்பர் 19
|ரூ. 11,980
|ரூ. 95,840
|நவம்பர் 18
|ரூ. 12,210
|ரூ. 97,720
|நவம்பர் 17
|ரூ. 12,470
|ரூ. 99,760
|நவம்பர் 16
|ரூ. 12,540
|ரூ. 1,00,320
வெள்ளி விலை
கடந்த 3 நாட்களாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில் இன்று குறைந்திருக்கிறது. இன்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 165க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,65,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.