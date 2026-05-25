வாரத்தின் முதல் நாளே அதிரடி காட்டிய தங்கம்: இன்று சவரன் ரூ. 1,18,240-க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலையானது இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 295க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 95 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ. 1,18,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

2025-ஆம் ஆண்டிலிருந்தே உலகளவிலான வர்த்தகங்கள் நிலையற்று காணப்படுகிறது. டாலர் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், பண வீக்கம், நிதி நெருக்கடி போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் வர்த்தகர்களும் முதலீட்டாளர்களும் குழப்பத்தில் உள்ளனர். இதற்கு தங்கம் விலையும் விதி விலக்கல்ல.

முந்தைய தசாப்தங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் தங்கம் விலை கணிசமாக உயர்ந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் வெள்ளி மீதும் முதலீடு செய்ய தொடங்கியதால், சதவீதத்தில் ஒப்பிடுகையில், தங்கத்தைவிட வெள்ளி விலை கணிசமான ஏற்றம் கண்டுள்ளது.

குறிப்பாக, ஈரான் போர் தொடங்கியதிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரத் தொடங்கியிருக்கிறது. இதனால் ஏற்படும் இழப்பீட்டை சமன்படுத்த தங்கம் மீதான சுங்க வரி அதிகரிக்கப்பட்டது. இதனால் தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருக்கிறது.

தங்கம் விலை

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிகரித்திருக்கிறது. சனிக்கிழமை (மே 23) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ரூ. 14,730-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,780-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, மே 23 அன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,17,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,18,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை மே 22 அன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 295-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், தொடர்ந்து 3 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி இன்று அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளியானது இன்று ரூ. 2,95,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,780

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,18,240

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 295

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,95,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 25ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 24ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 23ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 22ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 21ரூ. 14,810ரூ. 1,18,480
மே 20ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 19ரூ. 14,870ரூ. 1,18,960
மே 18ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 17ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 16ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000

