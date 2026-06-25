2-வது நாளாக ரூ.1,680 குறைந்த தங்கம் விலை - வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2 லட்சத்து 30 ஆயிரத்துக்கு ஒரு கிலோ வெள்ளி விற்கப்படுகிறது.
Published : June 25, 2026 at 10:21 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,680 குறைந்த நிலையில், இன்றும் ரூ. 1,680 குறைந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை இவ்வளவு குறையும் என்று யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். ஒரு நாள் தங்கம் விலை குறைந்தால் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் அதை விட அதிமாக ஏறிவிடும். கடந்த இரண்டு வருடங்களில் நகை விலை ஏற்ற, இறக்கம் இப்படி தான் இருந்தது. ஆனால் அமெரிக்கா - ஈரான் போருக்கு பிறகு அந்த நிலைமை தலைகீழாக மாறியிருக்கிறது. கடந்த 3 மாதங்களில் ரூ. 15 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமாக தங்கம் விலை குறைந்திருக்கிறது.
இதற்கு காரணம் டாலர் மதிப்பு நல்ல நிலைமையில் இருப்பது தான். பொதுவாக டாலர் மதிப்பு சரியும் போது முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடான தங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பர். அதுவே, டாலர் மதிப்பு கூடும்போது, குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் பெறும் நோக்கில், டாலர்களில் முதலீடு செய்வர். கடந்த சில மாதங்களாக போர் காரணத்தால் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்காக அதிக செலவு செய்யவேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதால், தற்போது அதை ஈடுகட்டும் முயற்சியில் உலக நாடுகள் இறங்கியுள்ளன.
அதனால், தங்கம் தவிர, பிற முதலீடுகளிலும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் முதலீட்டாளர்கள். இந்த நிலைமை சரியாகும் வரை தங்கம் விலை இன்னும் குறைய வாய்ப்பியிருக்கிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூன் 24) கிராமுக்கு ரூ. 210 குறைந்து ரூ. 13,350-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்றும் ரூ. 210 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,140-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,680 குறைந்து ரூ. 1,06,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 1,680 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் குறைந்து வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 230-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,30,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,140
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,120
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 230
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,30,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 25
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|ஜூன் 24
|ரூ. 13,350
|ரூ. 1,06,800
|ஜூன் 23
|ரூ. 13,560
|ரூ. 1,08,480
|ஜூன் 22
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 21
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 20
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|ஜூன் 18
|ரூ. 13,950
|ரூ. 1,11,600
|ஜூன் 17
|ரூ. 14,030
|ரூ. 1,12,240
|ஜூன் 16
|ரூ. 14,060
|ரூ. 1,12,480