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இன்று சற்று குறைந்த தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 12:02 PM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,20,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை விறுவிறுவென உயர்ந்துகொண்டே போகிறது. இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஒரு கிராம் ரூ. 13,500-க்கும் குறைவான இருந்த நிலையில், கடந்த 20 நாட்களில் கிட்டத்தட்ட ரூ. 15 ஆயிரம் அதிகரித்திருக்கிறது.

தங்கத்தின் இந்த திடீர் உயர்வு நகைப்பிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த விறுவிறு விலை ஏற்றத்திற்கு உலக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் முக்கிய காரணங்களாக பார்க்கப்படுகிறது. அதே சமயம், இந்தியாவில் பண்டிகை காலம் தொடங்கி இருப்பதும் தங்கம் விலை உயர்வதற்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இன்று கிராமுக்கு 20 ரூபாயும், சவரனுக்கு 160 ரூபாயும் குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஆகஸ்ட் 24) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 80 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 15,030-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதே போன்று, சவரனுக்கு ரூ. 640 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,20,240-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 20 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 15,010-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 160 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,20,080-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 15,010

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,20,080

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 265

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,65,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 25ரூ. 15,010ரூ. 1,20,080
ஆகஸ்ட் 24ரூ. 15,030ரூ. 1,20,240
ஆகஸ்ட் 23 ரூ. 14,950ரூ. 1,19,600
ஆகஸ்ட் 22ரூ. 14,950ரூ. 1,19,600
ஆகஸ்ட் 21ரூ.14,850ரூ. 1,17,800
ஆகஸ்ட் 20ரூ. 14,600ரூ. 1,16,800
ஆகஸ்ட் 19ரூ. 14,205ரூ. 1,13,640
ஆகஸ்ட் 18ரூ. 14,290ரூ. 1,14,320
ஆகஸ்ட் 17ரூ. 14,270ரூ. 1,14,160
ஆகஸ்ட் 16ரூ. 14,220ரூ. 1,13,760

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 5 அதிகரித்து, ரூ. 275-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதே போன்று, ஒரு கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து, ரூ. 2,75,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து, ரூ. 2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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வெள்ளி விலை ஆகஸ்ட் 25
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