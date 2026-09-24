இன்று தடாலடியாக குறைந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 1,080 குறைவு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 24, 2026 at 10:14 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று தடாலடியாக சவரனுக்கு ரூ. 1,080 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த மூன்று நாட்களாகவே சரிந்து வருகிற நிலையில், அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றும் குறைந்திருக்கிறது. அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை அதிகரித்த பிறகும் இரண்டு நாட்களாக விலையேற்றம் காணப்பட்ட நிலையில், அடுத்தடுத்த நாட்களில் விலை குறைந்து நகை வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 23) கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,135க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 135 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,13,080க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,080 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,12,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் கடந்த சில நாட்களாக மாறி வருகிறது. நேற்றைக்கு முன்தினம் கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 255க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையானது. அதன்படி, நேற்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,55,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 250க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,50,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,000
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,000
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 24
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 23
|ரூ. 14,135
|ரூ. 1,13,080
|செப்டம்பர் 22
|ரூ. 14,185
|ரூ. 1,13,480
|செப்டம்பர் 21
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
|செப்டம்பர் 20
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 19
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 18
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,13,240
|செப்டம்பர் 17
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 16
|ரூ. 14,065
|ரூ. 1,12,520
|செப்டம்பர் 15
|ரூ. 14,040
|ரூ. 1,12,320