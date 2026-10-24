5 நாட்கள் சரிவுக்கு பின் சற்று தலைதூக்கிய தங்கம் விலை - நகை சீட்டு போட உகந்த நேரமா?
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 220-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,20,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : October 24, 2026 at 11:43 AM IST
சென்னை: கடந்த 5 நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்த நிலையில் இன்று சற்று அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி, 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 80 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த 5 நாட்களாக தொடர்ந்து குறைந்து நகைப்பிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. 5 நாட்களில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ. 4,080 குறைந்திருக்கிறது. இன்னும், ஒருசில மாதங்களுக்கு தங்கம் விலை இறங்குமுகத்தில் தான் இருக்கும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
அமெரிக்கா, இந்தியா போன்ற நாடுகளில் பணவீக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தங்கம் விலை குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக கூறுகின்றனர். மேலும் உலகளாவிய போர்ச்சூழல் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலர்களுக்கு மேலேயே இருந்து வருவதால் அது தங்கம் விலையின் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
இதனால் அடுத்த 10, 11 மாதங்களுக்கு தங்கம் விலை ஏறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவாக இருப்பதால், நகை வாங்க நினைப்போரும், நகை சீட்டு போட நினைப்போருக்கும் இந்த காலகட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளனர்.
தங்கம் விலை
நேற்று (அக்டோபர் 23) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 175 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,060-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,070-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,400 குறைந்து ரூ. 1,04,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 80 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,070
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,04,560
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 220
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,20,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 24
|ரூ. 13,070
|ரூ. 1,04,560
|அக்டோபர் 23
|ரூ. 13,060
|ரூ. 1,04,480
|அக்டோபர் 22
|ரூ. 13,235
|ரூ. 1,05,880
|அக்டோபர் 21
|ரூ. 13,390
|ரூ. 1,07,120
|அக்டோபர் 20
|ரூ. 13,490
|ரூ. 1,07,920
|அக்டோபர் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|அக்டோபர் 18
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 17
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 16
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 15
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை தொடர்ந்து 2 நாட்களாக சரிவை சந்தித்த நிலையில் நேற்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 225-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,25,000-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 220-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,20,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.