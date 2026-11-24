ஏறுமுகத்தில் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ.920 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலையானது மாற்றமின்றி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 175க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,75,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 24, 2026 at 9:44 AM IST
சென்னை: இரண்டாவது நாளாக இன்று தங்கம் விலை அதிகரித்திருக்கிறது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 920 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 93,720க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை
22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (நவம்பர் 23) கிராமுக்கு ரூ. 135 அதிகரித்து ரூ. 11,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 115 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,715க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,080 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 920 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 93,720க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 11,715
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 93,720
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 175
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,75,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 24
|ரூ. 11,715
|ரூ. 93,720
|நவம்பர் 23
|ரூ. 11,600
|ரூ. 92,800
|நவம்பர் 22
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 21
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 20
|ரூ. 11,510
|ரூ. 92,080
|நவம்பர் 19
|ரூ. 11,980
|ரூ. 95,840
|நவம்பர் 18
|ரூ. 12,210
|ரூ. 97,720
|நவம்பர் 17
|ரூ. 12,470
|ரூ. 99,760
|நவம்பர் 16
|ரூ. 12,540
|ரூ. 1,00,320
|நவம்பர் 15
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
வெள்ளி விலை
கடந்த வாரத்தில் 4 முறை வெள்ளி விலை மாற்றம் கண்ட நிலையில், தொடர்ந்து 3 நாட்களாக மாற்றமிற்றி விற்பனையாகி வருகிறது. இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 175க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,75,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.