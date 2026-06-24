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லேசான சறுக்கலில் தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 1,680 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Kuntal Chakrabarty/IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 10:09 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,680 குறைந்து ரூ. 1,06,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் தொடங்கியதும் தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏற்றம் காணும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த 3 மாதங்களில் ஏறத்தாழ ரூ. 13 ஆயிரம் குறைந்திருக்கிறது. இதற்கு உலகளாவிய பொருளாதார சிக்கல்கள் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்பட்டாலும், கச்சா எண்ணெய் விலையும், அது டாலரின் விற்பனையாவதால் டாலர் மதிப்பு உயர்ந்ததுமே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

உலக சந்தையில் வர்த்தகமானது பெரும்பாலும் அமெரிக்க டாலரில் தான் நடைபெறுகிறது. போர் ஓய்ந்து தற்போது கச்சா எண்ணெய் வரத்து சுமுகமாகி வருவதால், இதுவரை தட்டுப்பாட்டை சந்தித்து வந்த நாடுகள் அதிகளவில் கொள்முதல் செய்ய தொடங்கி இருக்கின்றன. இதனால் தங்கத்தின் மீதான கவனம் திசை திரும்பியிருக்கிறது. எனினும், இந்த நிலைமை சீராகும்போது, தங்கம் விலையானது கணிசமாக ஏறக்கூடும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூன் 23) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 40 குறைந்து ரூ. 13,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 210 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,350-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ. 1,08,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,680 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 250-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,40,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,350

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 240

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,40,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 24ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூன் 23ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480
ஜூன் 22ரூ. 13,600ரூ. 1,08,800
ஜூன் 21ரூ. 13,600ரூ. 1,08,800
ஜூன் 20ரூ. 13,600ரூ. 1,08,800
ஜூன் 19ரூ. 13,570ரூ. 1,08,560
ஜூன் 18ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600
ஜூன் 17ரூ. 14,030ரூ. 1,12,240
ஜூன் 16ரூ. 14,060ரூ. 1,12,480
ஜூன் 15ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560

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