லேசான சறுக்கலில் தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 1,680 குறைவு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : June 24, 2026 at 10:09 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,680 குறைந்து ரூ. 1,06,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் தொடங்கியதும் தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏற்றம் காணும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த 3 மாதங்களில் ஏறத்தாழ ரூ. 13 ஆயிரம் குறைந்திருக்கிறது. இதற்கு உலகளாவிய பொருளாதார சிக்கல்கள் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்பட்டாலும், கச்சா எண்ணெய் விலையும், அது டாலரின் விற்பனையாவதால் டாலர் மதிப்பு உயர்ந்ததுமே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
உலக சந்தையில் வர்த்தகமானது பெரும்பாலும் அமெரிக்க டாலரில் தான் நடைபெறுகிறது. போர் ஓய்ந்து தற்போது கச்சா எண்ணெய் வரத்து சுமுகமாகி வருவதால், இதுவரை தட்டுப்பாட்டை சந்தித்து வந்த நாடுகள் அதிகளவில் கொள்முதல் செய்ய தொடங்கி இருக்கின்றன. இதனால் தங்கத்தின் மீதான கவனம் திசை திரும்பியிருக்கிறது. எனினும், இந்த நிலைமை சீராகும்போது, தங்கம் விலையானது கணிசமாக ஏறக்கூடும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்
தங்கம் விலை
நேற்று (ஜூன் 23) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 40 குறைந்து ரூ. 13,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 210 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,350-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ. 1,08,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,680 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை#TodayGoldSilverRate | #todaygoldrateupdates | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/T743QZzWsb— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 24, 2026
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 250-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,40,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,350
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,800
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 24
|ரூ. 13,350
|ரூ. 1,06,800
|ஜூன் 23
|ரூ. 13,560
|ரூ. 1,08,480
|ஜூன் 22
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 21
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 20
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|ஜூன் 18
|ரூ. 13,950
|ரூ. 1,11,600
|ஜூன் 17
|ரூ. 14,030
|ரூ. 1,12,240
|ஜூன் 16
|ரூ. 14,060
|ரூ. 1,12,480
|ஜூன் 15
|ரூ. 14,070
|ரூ. 1,12,560