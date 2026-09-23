மூன்றாவது நாளாக சறுக்கல்; நகை பிரியர்களுக்கு இதமளித்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 23, 2026 at 10:37 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து 3-ஆவது நாளாக இன்றும் குறைந்திருக்கிறது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை தொடர்ந்து 3 நாட்களாக குறைந்து வருகிறது. ஆனால் இந்த சரிவு நிரந்தரமானதா என்றால் அது கேள்விக்குறி தான். ஏனெனில் உலக நாடுகளிடையேயான பெருமளவு வர்த்தகம் அமெரிக்க டாலரில் தான் நடைபெறுகிறது. இதனால் கச்சா எண்ணெய், தங்கம் போன்றவற்றின் விலையும் அமெரிக்க பொருளாதார நிலையை பொறுத்தே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
வருங்காலங்களில் அமெரிக்க டாலரை சார்ந்திருப்பதை குறைக்க எண்ணி பல நாடுகள் தங்கத்தை பெருமளவில் வாங்கி வருகின்றன. இதன் காரணமாகவே, அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை அதிகரித்த பிறகும் கூட தங்கம் விலை இன்னும் பெரிய அளவில் குறையாமல் இருக்கிறது. இனிவரும் நாட்களில் தங்கம் விலை ஏறுமே தவிர இறங்குவதற்கு வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு தான் என்கின்றனர் பொருளாதார நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 22) கிராமுக்கு ரூ. 85 குறைந்து ரூ. 14,185-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,135-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்து ரூ. 1,13,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,13,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,135
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,080
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 255
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,55,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 23
|ரூ. 14,135
|ரூ. 1,13,080
|செப்டம்பர் 22
|ரூ. 14,185
|ரூ. 1,13,480
|செப்டம்பர் 21
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
|செப்டம்பர் 20
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 19
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 18
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,13,240
|செப்டம்பர் 17
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 16
|ரூ. 14,065
|ரூ. 1,12,520
|செப்டம்பர் 15
|ரூ. 14,040
|ரூ. 1,12,320
|செப்டம்பர் 14
|ரூ. 14,125
|ரூ. 1,13,000
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5-ம், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000-மும் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.