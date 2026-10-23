நகை வாங்க ரெடியா? ரூ. 1.05 லட்சத்துக்கு கீழே குறைந்த தங்கம் விலை
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 225க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 23, 2026 at 10:49 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் சரிந்து நகை பிரியர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகிறது. கடந்த 5 நாட்களில் மட்டும் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 4,080 குறைந்திருக்கிறது. நாளுக்கு நாள் நகை விலை குறைந்து வருவதால் இது தங்கம் வாங்குவதற்கு உகந்த நேரமா? அல்லது இன்னும் விலை குறைவுக்கு காத்திருக்க வேண்டுமா? என்ற குழப்பத்தில் இருப்போருக்கு, இந்த விலை குறைவு தற்காலிகமானது தான் என நிபுணர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
தற்போது உலக நாடுகளிடையேயான போர் பதற்றம், பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை, அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு மாற்றம் போன்ற பல்வேறு காரணிகள் தங்கம் விலை குறைய காரணமாக சொல்லப்பட்டாலும், இந்த நிலைமை சீரடையும் பட்சத்தில் தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏற வாய்ப்பிருப்பதாக கூறுகின்றனர்.
இதனால் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 2 லட்சம் வரை கூட உயரலாம் என்பதால் குறைந்த அளவில் நகை வாங்க நினைப்போர் இப்போதே வாங்குவது உகந்தது என நிபுணர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (அக்டோபர் 22) கிராமுக்கு ரூ. 155 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,235-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 175 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,060-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுகிறது.
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,05,880-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,480க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்று (அக்டோபர் 23) வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/867XytkWtL— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 23, 2026
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,060
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,04,480
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 225
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,25,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 23
|ரூ. 13,060
|ரூ. 1,04,480
|அக்டோபர் 22
|ரூ. 13,235
|ரூ. 1,05,880
|அக்டோபர் 21
|ரூ. 13,390
|ரூ. 1,07,120
|அக்டோபர் 20
|ரூ. 13,490
|ரூ. 1,07,920
|அக்டோபர் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|அக்டோபர் 18
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 17
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 16
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 15
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 14
|ரூ. 13,590
|ரூ. 1,08,720
வெள்ளி விலை
கடந்த 2 நாட்களாக வெள்ளி விலை குறைந்த நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி நேற்றைய விலையிலேயே விற்பனையாகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 225-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.