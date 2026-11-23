16 நாட்களுக்கு பிறகு உயர்ந்தது தங்கம் விலை - இன்று கிராம் ரூ. 11,600க்கு விற்பனை
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 175க்கும், கிலோ ரூ. 1 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 23, 2026 at 9:57 AM IST
சென்னை: இரண்டு வார கால சரிவுக்கு பிறகு இன்று தங்கம் விலை ஏறியிருக்கிறது. 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 135 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த 2 வாரங்களில் கணிசமாக சரிந்து, இந்த ஆண்டிலேயே குறைந்தபட்சமாக ரூ. 91 ஆயிரத்தில் விற்பனையாகி வருகிறது. இந்த விலை குறைவுக்கு அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகிதம், டாலர் மதிப்பு அதிகரிப்பு, பங்குச்சந்தை வலுப்பெற்றது போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை அதிகரித்தால் தங்கம் விலை இன்னும் சரிய வாய்ப்பிருக்கிறது. எனினும், ஒரு சவரன் விலை ரூ. 90 ஆயிரத்துக்கும் கீழே செல்வது கேள்விக்குறி தான் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
இன்று (நவம்பர் 23) திங்கட்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/LLwDxLF99a— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 23, 2026
சர்வதேச அளவில் தங்கம் விலை குறைந்து வரும் நிலையில், இந்தியாவில் தங்கம் விலை குறைந்ததற்கு தன்னுடைய அறிவுரையே காரணம் என தெரிவித்திருக்கிறார் பிரதமர் மோடி. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அநாவசியமாக தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்றும், தங்கத்தின் இறக்குமதிக்கு அதிக செலவாவதால், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கருத்தில்கொண்டு அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே தங்கம் வாங்குமாறு அறிவுறுத்தி இருந்தார். மோடியின் இந்த வீடியோ பதிவுக்கு பிறகு நாட்டில் தங்கம் விற்பனை கணிசமாக குறைந்தது என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை.
எனினும், அடுத்தடுத்த நாட்களில் தங்கம் விலை அதிகரித்தாலும், தற்போது குறைந்து வருவதற்கு தன்னுடையே அறிவுரையே காரணம் என மோடி தெரிவித்திருக்கிறார்.
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தங்கம் விலை
சனிக்கிழமை (நவம்பர் 21) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 45 குறைந்து ரூ. 11,465க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 135 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 360 குறைந்து ரூ. 91,720க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,080 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 92,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 11,600
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 92,800
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 175
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,75,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 23
|ரூ. 11,600
|ரூ. 92,800
|நவம்பர் 22
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 21
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 20
|ரூ. 11,510
|ரூ. 92,080
|நவம்பர் 19
|ரூ. 11,980
|ரூ. 95,840
|நவம்பர் 18
|ரூ. 12,210
|ரூ. 97,720
|நவம்பர் 17
|ரூ. 12,470
|ரூ. 99,760
|நவம்பர் 16
|ரூ. 12,540
|ரூ. 1,00,320
|நவம்பர் 15
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 14
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
வெள்ளி விலை
கடந்த 2 நாட்களாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 175க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,75,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.