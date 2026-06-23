2 நாட்களுக்கு பிறகு குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையாகிறது.
Published : June 23, 2026 at 4:18 PM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலையில் நேற்று மாற்றமில்லாத நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ. 1,08,480க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த வார இறுதியில் சவரனுக்கு ரூ. 3,040 குறைந்து நகைப் பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்தது. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுற்ற நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து வருகிறது. இதனால் தங்கம் விலையில் ஏற்றம் இருக்கும் என முதலீட்டாளர்கள் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர். இருப்பினும், உலக சந்தையில் பொருளாதார நிலை சரியாகும் வரை தங்கம் விலையில் பெரிய அளவில் மாற்றம் இருக்காது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
எனினும், இந்த குறுகிய கால விலை சரிவு எவ்வளவு நாட்கள் வரை நீடிக்கும் என்று கணிக்க முடியாது என்றும், அதுவே விலை ஏற தொடங்கினால் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் நகை வாங்குவதற்கு உகந்த நேரமா? இப்போது பெரிய அளவில் முதலீடு செய்யலாமா? என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது.
தங்கம் விலை
வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று தங்கம் விலை மாற்றமின்றி சனிக்கிழமை (ஜூன் 20) விலையிலேயே விற்பனையானது. நேற்று வரை கிராம் ரூ. 13,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 40 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,560க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று வரை சவரன் ரூ. 1,08,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 320 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,08,480க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 5 நாட்களுக்கும் மேலாக சவரன் விலையானது ரூ. 1.10 லட்சத்துக்கும் கீழ் இருக்கிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையிலும் நேற்று (ஜூன் 22) வரை மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில், இன்று குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, நேற்று ஒரு கிராம் ரூ. 255க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 250க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, கிலோவுக்கு ரூ. 5000 குறைந்து ரூ. 2,50,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,560
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,08,480
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 250
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 23
|ரூ. 13,560
|ரூ. 1,08,480
|ஜூன் 22
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 21
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 20
|ரூ. 13,600
|ரூ. 1,08,800
|ஜூன் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|ஜூன் 18
|ரூ. 13,950
|ரூ. 1,11,600
|ஜூன் 17
|ரூ. 14,030
|ரூ. 1,12,240
|ஜூன் 16
|ரூ. 14,060
|ரூ. 1,12,480
|ஜூன் 15
|ரூ. 14,070
|ரூ. 1,12,560
|ஜூன் 14
|ரூ. 13,860
|ரூ. 1,10,880