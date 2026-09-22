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சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்த தங்கம் விலை - இந்த இறக்கம் தொடருமா?

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Kuntal Chakrabarty/IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 10:13 AM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகித ஏற்றத்திற்கு பிறகு இரண்டு நாட்கள் தங்கம் விலை ஏறிய நிலையில், நேற்றும் இன்றும் சற்று குறைந்திருக்கிறது. எனினும், இந்த விலை இறக்கம் தொடருமா என்பது சந்தேகம் தான்.

இந்தியாவில் அடுத்தடுத்து பண்டிகை நாட்கள் வருவதால் வாடிக்கையாளர்கள் தேவைக்கு அளவாக மட்டும் தங்கம் வாங்கும்படியும், முதலீட்டாளர்கள் இப்போதைக்கு அவசர முடிவெடுக்க வேண்டாம் எனவும் நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 21) கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து ரூ. 14,270-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 85 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,185-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ரூ. 1,14,160-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 680 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,13,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,185

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,480

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 255

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,55,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
செப்டம்பர் 22ரூ. 14,185ரூ. 1,13,480
செப்டம்பர் 21ரூ. 14,270ரூ. 1,14,160
செப்டம்பர் 20ரூ. 14,285ரூ. 1,14,280
செப்டம்பர் 19ரூ. 14,285ரூ. 1,14,280
செப்டம்பர் 18ரூ. 14,155ரூ. 1,13,240
செப்டம்பர் 17ரூ. 14,010ரூ. 1,12,080
செப்டம்பர் 16ரூ. 14,065ரூ. 1,12,520
செப்டம்பர் 15ரூ. 14,040ரூ. 1,12,320
செப்டம்பர் 14ரூ. 14,125ரூ. 1,13,000
செப்டம்பர் 13ரூ. 14,170ரூ. 1,13,360

வெள்ளி விலை

கடந்த மாதங்களில் வாரத்திற்கு ஒன்றிரண்டு முறை மட்டுமே வெள்ளி விலை மாறி வந்த நிலையில், தற்போது தங்கத்தை போன்றே அடிக்கடி மாறி வருகிறது.

நேற்று விலை மாற்றமின்றி சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 19) விலை நிலவரப்படியே ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று குறைந்திருக்கிறது. இன்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 255-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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