4 நாள்களில் ரூ. 2,680 குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : October 22, 2026 at 10:20 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று தடாலடியாக சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த 4 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 2,680 குறைந்திருக்கிறது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்தாலும் இந்த விலை குறைவு நிரந்தரமில்லை என்று நிபுணர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், தற்போது நிலையற்ற தன்மையில் உள்ள உலகளாவிய பொருளாதாரம் சீரடைய துவங்கும்போது தங்கம் விலை உயரத் தொடங்கும் என்றும், அப்படி ஏற்றம் காணும் பட்சத்தில் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 2 லட்சம் வரை கூட உயரலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
பொதுவாக அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறையத் தொடங்கும்போது தங்கம் விலை உயர்வது வழக்கம். ஆனால் தற்போது இந்திய ரூபாய் மதிப்பு சரிந்துள்ள நிலையில், தங்கம் விலையும் சரிந்திருப்பது சர்வதேச சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை காட்டுகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (அக்டோபர் 21) கிராமுக்கு ரூ. 100 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,390-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 155 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,235-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (அக்டோபர் 22) வியாழக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/9Szs3pVNIB— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 22, 2026
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ரூ. 1,07,120-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,240 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,05,880-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,235
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,880
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 225
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,25,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 22
|ரூ. 13,235
|ரூ. 1,05,880
|அக்டோபர் 21
|ரூ. 13,390
|ரூ. 1,07,120
|அக்டோபர் 20
|ரூ. 13,490
|ரூ. 1,07,920
|அக்டோபர் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|அக்டோபர் 18
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 17
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 16
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 15
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 14
|ரூ. 13,590
|ரூ. 1,08,720
|அக்டோபர் 13
|ரூ. 13,685
|ரூ. 1,09,480
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது பெரும்பாலும் ஒரு வாரத்தில் ஒன்றிரண்டு முறை தான் குறைவது கடந்த சில மாதங்களில் வழக்கமாக இருந்தது. ஆனால் நேற்று விலை குறைந்த நிலையில், இன்றும் விலை குறைந்திருக்கிறது. வெள்ளி விலை நேற்று (அக்டோபர் 21) கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 230-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,30,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,25,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.