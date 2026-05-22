நேற்று ஏறி இன்று இறங்கிய தங்கம் விலை - சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 95 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : May 22, 2026 at 11:39 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து ரூ. 1,18,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலக நாடுகளிடையேயான போர் காரணமாக சட்டென ஏறிய கச்சா எண்ணெய் விலையானது தற்போது சரிவை சந்தித்து வந்தாலும், உலக சந்தையில் தங்கம் விலையிலும் பெரிய அளவில் முன்னேற்றமின்றி காணப்படுகிறது. இருப்பினும், இனிவரும் நாட்களில் விலையேற்றம் இருக்கும் என புதிய கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. அடுத்த வருடம் மே மாதத்திற்குள் தங்கம் விலை புதிய வரலாற்று உச்சத்தை தொடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏனென்றால், போர் பதற்றம் மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மந்த நிலையை சரி செய்ய, தங்கம் விலை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று நிதி நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இப்போது போன்று நூறு, ஆயிரங்களில் விலை உயராமல், கணிசமாக உயரும்பட்சத்தில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 45 ஆயிரத்துக்கும் மேல் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. இதனால், அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஒரு சவரன் ஆபரணமானது ரூ. 2 லட்சத்தை தொடும் என்று கூறப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மே 21) கிராமுக்கு ரூ. 60 அதிகரித்து ரூ. 14,810-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 30 குறைந்து ரூ. 14,780-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 480 அதிகரித்து ரூ. 1,18,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.118,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளியின் மீதான முதலீடும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியதிலிருந்து அதன் விலையும் தினந்தோறும் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 290-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 295-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்றும் கிலோவுக்கு ரூ. 5000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,95,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,780
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,18,240
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 295
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,95,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மே 22
|ரூ. 14,780
|ரூ. 1,18,240
|மே 21
|ரூ. 14,810
|ரூ. 1,18,480
|மே 20
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 19
|ரூ. 14,870
|ரூ. 1,18,960
|மே 18
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 17
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 16
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 15
|ரூ. 14,765
|ரூ. 1,18,120
|மே 14
|ரூ. 15,050
|ரூ. 1,20,400
|மே 13
|ரூ. 15,000
|ரூ. 1,20,000