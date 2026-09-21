பெரும் ஏற்றமும்; சொற்ப இறக்கமும் - இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு எவ்வளவு?
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 21, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 10:56 AM IST
சென்னை: வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சொற்ப அளவில் குறைந்திருக்கிறது. சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை தினந்தோறும் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக கடந்த வாரத்தில் ஏறும்போது அதிகமாகவும், இறங்கும்போது சொற்ப அளவிலும் குறைந்து வாடிக்கையாளர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியது.
அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை கூட்டும்போது, உலகளவில் தங்கம் விலை குறையும் என்று நிபுணர்கள் கூறிவந்தனர். ஆனால், அதற்கு எதிர்மாறாக, ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியும் இந்தியாவில் தங்கம் விலை குறைந்தபாடில்லை.
சொல்லப்போனால், வட்டி விகித ஏற்றத்திற்கு பிறகு தான் தங்கம் விலை கணிசமாக அதிகரித்திருக்கிறது. எனினும், ஒரு முறை வட்டி ஏற்றத்தில் தங்கம் விலை அவ்வளவாக குறையாது என்றும், குறைந்தது 2 முறை வட்டி விகிதம் ஏற்றப்பட்டால் தான் தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தங்கம் விலை
சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 19) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 130 அதிகரித்து ரூ. 14,285-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,270-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 1,040 அதிகரித்து ரூ. 1,14,280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,270
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,160
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 260
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,60,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 21
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
|செப்டம்பர் 20
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 19
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 18
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,13,240
|செப்டம்பர் 17
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 16
|ரூ. 14,065
|ரூ. 1,12,520
|செப்டம்பர் 15
|ரூ. 14,040
|ரூ. 1,12,320
|செப்டம்பர் 14
|ரூ. 14,125
|ரூ. 1,13,000
|செப்டம்பர் 13
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 12
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
வெள்ளி விலை
கடந்த வாரத்தில் வெள்ளி விலை இரண்டு முறை மாறியிருக்கிறது. செப்டம்பர் 18, 19 ஆகிய தேதிகளில் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு தலா ரூ. 5 அதிகரித்த நிலையில் ஒரு கிராம் ரூ. 260க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.