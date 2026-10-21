தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ.800 குறைவு
வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் குறைந்து ரூ.2 லட்சத்து 30 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : October 21, 2026 at 10:55 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,07,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச சந்தையில் நிலவி வருகிற பொருளாதார சூழல் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் தங்கம் விலையின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல் அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகிதம், டாலர் மதிப்பு, போர்ச் சூழல் போன்ற பல்வேறு காரணிகளும் தங்கம் விலை மாற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தங்கம் விலை அவ்வபோது சிறிய அளவில் ஏற்றம் கண்டாலும், பெரும்பாலும் குறைந்து வருகிறது. எனினும், இந்த விலை சரிவு தற்காலிகமானது தான் என்றும், இனிவரும் காலங்களில் தங்கம் விலை கூடுவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
தங்கம் விலை
நேற்று (அக்டோபர் 20) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,490-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.100 குறைந்து ரூ. 13,390-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து ரூ. 1,07,920-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,07,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்று (அக்டோபர் 21) புதன்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/3L1V0UoIdy— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 21, 2026
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,390
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,07,120
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 230
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,30,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 21
|ரூ. 13,390
|ரூ. 1,07,120
|அக்டோபர் 20
|ரூ. 13,490
|ரூ. 1,07,920
|அக்டோபர் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|அக்டோபர் 18
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 17
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 16
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 15
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 14
|ரூ. 13,590
|ரூ. 1,08,720
|அக்டோபர் 13
|ரூ. 13,685
|ரூ. 1,09,480
|அக்டோபர் 12
|ரூ. 13,720
|ரூ. 1,09,760
வெள்ளி விலை
அக்டோபர் 15 அன்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 240-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், 6 நாட்களுக்கு பிறகு இன்று கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.230-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.10,000 குறைந்து ரூ. 2,30,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.