தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ. 91,720 ஆக குறைந்து விற்பனை!
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 175-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 21, 2026 at 11:02 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 470 குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ. 45 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,465-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த 2 ஆண்டுகளில் கணிசமாக அதிகரித்தது. கொரோனா காலகட்டத்திற்கு பிறகு இளைஞர்கள் முதல் தொழிலதிபர்கள் வரை தங்கம் போன்ற முதலீடுகளின் மீது அதிக ஆர்வம் காட்டி வருவதே இதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இன்று (நவம்பர் 21) சனிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/n8gsPHIl6R— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 21, 2026
மேலும், உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி, போர் பதற்றம், பண வீக்கம் மற்றும் டாலர் மதிப்பு மாற்றம் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை சர்வதேச சந்தையில் நிலையற்று காணப்பட்டது.
இதன் காரணமாக தங்கம் விலையானது அவ்வபோது குறைந்தாலும் உலக நாடுகளின் முதலீட்டால் பெரும்பாலும் அதிகரித்துக்கொண்டே போனது. ஆனால், தற்போது அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு அதிகரித்திருப்பதோடு, ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி வருவதால் பிற முதலீடுகளின் பக்கம் முதலீட்டாளர்கள் சென்றுள்ளனர்.
இதனால் தங்கத்தின் டிமாண்ட் குறைந்து, விலை சரிந்து வருகிறது. எனினும், இந்த விலை குறைவு தற்காலிகமானது தான் என்றும், எப்போது வேண்டுமானாலும் விலை ஏற்றம் காணலாம் என்றும் எச்சரிக்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
நேற்று (நவம்பர் 20) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 470 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11, 510-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 45 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,465-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 3,760 குறைந்து ரூ. 92,080க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 360 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 91,720-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 11,465
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 91,720
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 175
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,75,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 21
|ரூ. 11,465
|ரூ. 91,720
|நவம்பர் 20
|ரூ. 11,510
|ரூ. 92,080
|நவம்பர் 19
|ரூ. 11,980
|ரூ. 95,840
|நவம்பர் 18
|ரூ. 12,210
|ரூ. 97,720
|நவம்பர் 17
|ரூ. 12,470
|ரூ. 99,760
|நவம்பர் 16
|ரூ. 12,540
|ரூ. 1,00,320
|நவம்பர் 15
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 14
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 13
|ரூ. 12,695
|ரூ. 1,01,560
|நவம்பர் 12
|ரூ. 12,815
|ரூ. 1,02,520
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 175-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 1,95,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.