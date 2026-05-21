ETV Bharat / business

தங்கம் விலை இன்று ரூ. 480 உயர்வு - ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 480 அதிகரித்து ரூ. 1,18,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே நிலவி வரும் போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தை காரணமாக தங்கம் விலையானது தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. இந்த போர் தொடங்கிய சமயத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்தால் தங்கம் விலை உயர்ந்தது. ஆனால் தற்போது போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தை இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளதால், கச்சா எண்ணெய் விலை குறைய தொடங்கியிருக்கிறது.

இந்த நேரத்தில் தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கு எதிர்மாறாக குறையத் தொடங்கியிருக்கிறது. பொதுவாக, தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் குறுகிய கால சந்தை நிலவரமானது கணிக்க முடியாத வகையில் இருக்கும். ஆனால் தற்போதைய சூழலில், தங்கம் மற்றும் வெள்ளியை விட அத்தியாவசிய பொருட்களான எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு மீது உலக நாடுகள் கவனம் செலுத்த தொடங்கியிருக்கின்றன. இந்த நிலைமை சரியாகும் பட்சத்தில்தான் தங்கம், வெள்ளி விலையானது கடந்த ஆண்டை போன்று விறுவிறுவென ஏற்றம் காணத் தொடங்கும்.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ரூ. 14,750-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று ரூ.60 அதிகரித்து ரூ. 14,810-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 960 குறைந்து ரூ. 1,18,000-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 480 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,18,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. வெள்ளி விலையானது நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து ரூ. 285-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 290-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 குறைந்து ரூ. 2,85,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 5000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,90,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: விவசாயிகள், பானை தயாரிப்போர், பொதுமக்கள் இலவசமாக வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி - முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,810

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,18,480

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 290

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,90,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 21ரூ. 14,810ரூ. 1,18,480
மே 20ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 19ரூ. 14,870ரூ. 1,18,960
மே 18ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 17ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 16ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 15ரூ. 14,765ரூ. 1,18,120
மே 14ரூ. 15,050ரூ. 1,20,400
மே 13ரூ. 15,000ரூ. 1,20,000
மே 12ரூ. 14,330ரூ. 1,14,640

TAGGED:

GOLD RATE
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER RATE
GOLD PRICE IN CHENNAI
GOLD RATE MAY 21

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.