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அசுர வேகத்தில் மேல் நோக்கி நகரும் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 880 அதிகரிப்பு

இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Kuntal Chakrabarty/IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 11:47 AM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 880 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை தொடர் உயர்வை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. மற்ற நாடுகளில் தங்கம் ஒரு முதலீடாக இருக்கிறது. ஆனால் நமது நாட்டில் உணர்ச்சிகளோடு கலந்திருக்கிற ஒரு பொருளாக பார்க்கப்படுகிறது.

இங்கு திருமணம் உள்ளிட்ட விசேஷங்கள் மற்றும் பண்டிகை நாட்களில் தங்கம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இதனாலேயே உலகளவில் அதிக தங்கம் வாங்கும் நாடுகளில் இந்தியா முன்னணியில் இருக்கிறது.

தற்போது உயர்ந்து வரும் தங்கம் விலை நகை வாடிக்கையாளர்களை சோகத்திற்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது. ஆனால் விநாயகர் சதுர்த்தி தொடங்கி தீபாவளி வரை அடுத்தடுத்த பண்டிகைகள் வருவதால் இனிவரும் நாட்களில் தங்கம் விலை உயரத் தான் செய்யும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஆகஸ்ட் 20) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 200 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 110 அதிகரித்து ரூ. 14,710-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,600 அதிகரித்து ரூ. 1,16,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 880 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,680-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,710

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,17,680

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 265

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,65,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 21ரூ.14,710ரூ. 1,17,680
ஆகஸ்ட் 20ரூ. 14,600ரூ. 1,16,800
ஆகஸ்ட் 19ரூ. 14,205ரூ. 1,13,640
ஆகஸ்ட் 18ரூ. 14,290ரூ. 1,14,320
ஆகஸ்ட் 17ரூ. 14,270ரூ. 1,14,160
ஆகஸ்ட் 16ரூ. 14,220ரூ. 1,13,760
ஆகஸ்ட் 15ரூ. 14,220ரூ. 1,13,760
ஆகஸ்ட் 14ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஆகஸ்ட் 13ரூ. 14,220ரூ. 1,13,720
ஆகஸ்ட் 12ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கடந்த வாரங்களில் அவ்வபோது மட்டுமே மாற்றம் கண்டுவந்த நிலையில், தற்போது தங்கத்தை போன்றே ஏறத் தொடங்கி இருக்கிறது. அதன்படி, நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 260க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 அதிகரித்து ரூ. 2,60,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5,000 அதிகரித்து ரூ. 2,65,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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