நகை வாங்குவோர் கவனத்திற்கு; விஜயதசமி நற்செய்தியாக ரூ. 1.08 லட்சத்துக்கு கீழே சரிந்த தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 20, 2026 at 11:01 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை 2 நாட்கள் உயர்வுக்கு பிறகு இன்று குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,07,920-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை தொடர் சரிவை சந்தித்து வந்த நிலையில், கடந்த 2 நாட்களாக சற்று கூடியது. இருப்பினும் மேற்காசியாவில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை இன்னும் சில நாட்களுக்கு சரிவை நோக்கி தான் செல்லும் என நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர். இருப்பினும் இந்த விலை குறைவு நிரந்தரமானது அல்ல என்றும் கூறுகின்றனர்.
தங்கத்தின் மீது நீண்டகால முதலீடு செய்வோர் சற்று யோசிக்க வேண்டி இருந்தாலும், குறைந்த அளவில் நகை வாங்க நினைப்போருக்கு இது உகந்த நேரமாக இருக்கும் என்றும் கூறுகின்றனர். ஆனால், போர் முடிவுக்கு வந்து கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து, டாலர் மதிப்பு வலுப்பெறும் பட்சத்தில் தங்கம் விலை விறுவிறுவென உயரும் என்றும், ஒரு சவரன் விலை ரூ. 2 லட்சம் வரை கூட உயர வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (அக்டோபர் 19) கிராமுக்கு ரூ. 35 அதிகரித்து ரூ. 13,570-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,490-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 280 அதிகரித்து ரூ. 1,08,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 640 குறைந்து ரூ. 1,07,920-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: தங்க நகைகள், ரத்தினங்கள் சென்னையிலிருந்து ஏற்றுமதி! அமலுக்கு வந்த இந்தியா - நியூசிலாந்து தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம்
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,490
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,07,920
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 20
|ரூ. 13,490
|ரூ. 1,07,920
|அக்டோபர் 19
|ரூ. 13,570
|ரூ. 1,08,560
|அக்டோபர் 18
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 17
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 16
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 15
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 14
|ரூ. 13,590
|ரூ. 1,08,720
|அக்டோபர் 13
|ரூ. 13,685
|ரூ. 1,09,480
|அக்டோபர் 12
|ரூ. 13,720
|ரூ. 1,09,760
|அக்டோபர் 11
|ரூ. 13,680
|ரூ. 1,09,480
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது அக்டோபர் 15ஆம் தேதி கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 240-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன்பிறகு 5 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.