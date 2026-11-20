15 நாட்களில் ரூ. 15,000 சரிந்த தங்கம் விலை - இன்றும் சவரனுக்கு ரூ. 3,760 அதிரடியாக குறைவு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 20, 2026 at 9:57 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ. 3,760 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,080க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
கடந்த 15 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 15,000 குறைந்திருக்கிறது. நேற்று (நவம்பர் 19) கிராமுக்கு ரூ. 255 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,210க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 470 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,510க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,880 குறைந்து ரூ. 95,840க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 3,760 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 92,080க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 11,510
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 92,080
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 175
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,75,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 20
|ரூ. 11,510
|ரூ. 92,080
|நவம்பர் 19
|ரூ. 11,980
|ரூ. 95,840
|நவம்பர் 18
|ரூ. 12,210
|ரூ. 97,720
|நவம்பர் 17
|ரூ. 12,470
|ரூ. 99,760
|நவம்பர் 16
|ரூ. 12,540
|ரூ. 1,00,320
|நவம்பர் 15
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 14
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 13
|ரூ. 12,695
|ரூ. 1,01,560
|நவம்பர் 12
|ரூ. 12,815
|ரூ. 1,02,520
|நவம்பர் 11
|ரூ. 13,015
|ரூ. 1,04,120
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது தொடர்ந்து 3வது நாளாக குறைந்திருக்கிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 180க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 175க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 180க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்றும் ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,75,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.