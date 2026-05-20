ரூ.960 குறைந்த தங்கம் விலை; சவரன் ரூ. 1,18,000-க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2 லட்சத்து 85 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Published : May 20, 2026 at 11:33 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 960 குறைந்து ரூ. 1,18,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலையானது நிலையற்று காணப்படுகிறது. அந்நிய செலவாணி கையிருப்பை தக்க வைக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரியை அதிகரித்திருக்கிறது.

ஏனெனில், உலகளவில் அதிகப்படியாக தங்கத்தை பயன்படுத்தும் நாடாக இந்தியா இருந்தாலும், 80% வெளிநாடுகளில் இருந்துதான் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. இந்த வர்த்தகமானது டாலர் கணக்கில் நடைபெறுவதால் இந்த செலவை குறைக்கும் நோக்கில், அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு தங்கம் வாங்குவதை குறைத்து கொள்ளும்படி பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தி இருந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து சுங்கவரியும் 6லிருந்து 15 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக பெரியளவில் மாற்றம் காணவில்லை.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 120 அதிகரித்து ரூ. 14,870-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 120 குறைந்து ரூ. 14,750க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதற்கு முன்னதாக, மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து இதே விலையில் தான் தங்கம் விற்கப்பட்டது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 960 அதிகரித்து ரூ. 1,18,960க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 960 குறைந்து ரூ. 1,18,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

நேற்றைக்கு முன் தினம் (மே 18) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 300க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்று விலை மாற்றமின்றி விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்று ரூ. 15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 285க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, கிலோவுக்கு ரூ.15,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,85,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,750

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,18,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 285

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,85,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 20ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 19ரூ. 14,870ரூ. 1,18,960
மே 18ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 17ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 16ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 15ரூ. 14,765ரூ. 1,18,120
மே 14ரூ. 15,050ரூ. 1,20,400
மே 13ரூ. 15,000ரூ. 1,20,000
மே 12ரூ. 14,330ரூ. 1,14,640
மே 11ரூ. 14,100ரூ. 1,12,800

