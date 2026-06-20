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நேற்று கணிசமாக குறைந்து இன்று சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரிப்பு

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 255க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS/Deepak Kumar)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 11:26 AM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று ரூ. 3,040 குறைந்த நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்துள்ளது.

தங்கம் விலை உடனடியாக ஏறுமா? அல்லது இறங்குமா? என்பதுதான் பலரின் கேள்வியாக உள்ளது. ஏனெனில், கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைவதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் தற்போது போர் நிறுத்தம் செய்யப்பட்டு, கச்சா எண்ணெய் விலையும் குறைய ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக நடைபெறும் போக்குவரத்து சீரடைந்ததும் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலை மேலும் குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஆனால், இந்தியாவை பொருத்தவரை உடனடியாக விலை குறைக்கப்படாது என்று பெட்ரோலியத்துறை இணையமைச்சர் சுரேஷ் கோபி கூறியுள்ளார். இதனால் இங்கு தங்கத்தின் விலை உடனடியாக ஏறுமா? அல்லது சிறிது நாட்கள் விலை குறைவு இருக்குமா? இது தங்கம் வாங்குவதற்கு உகந்த நேரமா? என நகை வாடிக்கையாளர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூன் 19) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 380 குறைந்து ரூ. 13,570க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 3,040 குறைந்து ரூ. 1,08,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,08,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. விலை சற்று கூடியிருந்தாலும் இன்றும் ஒரு சவரன் ரூ. 1.10 லட்சத்திற்கும் கீழே தான் இருக்கிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து ரூ. 255க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகிறது. அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 குறைந்த நிலையில் இன்றும் மாற்றமின்றி ஒரு கிலோ வெள்ளொ ரூ. 2,55,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,600

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,08,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 255

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,55,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 20ரூ. 13,600ரூ. 1,08,800
ஜூன் 19ரூ. 13,570ரூ. 1,08,560
ஜூன் 18ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600
ஜூன் 17ரூ. 14,030ரூ. 1,12,240
ஜூன் 16ரூ. 14,060ரூ. 1,12,480
ஜூன் 15ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 14ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 13ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 12ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 11ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000

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