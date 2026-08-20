தடாலடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,600 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : August 20, 2026 at 1:43 PM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று மாலை சவரனுக்கு ரூ.1,560 உயர்ந்த நிலையில் இன்று காலை ரூ.1,600 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,16,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தொடர்ந்து 6 மாதங்களாக சரிவை நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்த தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக தாறுமாறாக ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக கடந்த 15 நாட்களில் மட்டும் சவரனுக்கு ஏறக்குறைய 10 ஆயிரம் ரூபாய் அதிகரித்து நகை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியளித்து வருகிறது.
தங்கம் விலை உயர்வுக்கு அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு வலுவிழப்பு, அமெரிக்க பொருளாதார மந்த நிலை, வேலைவாய்ப்பின்மையால் ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துவதில் தாமதம் என பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. இந்த திடீர் விலை உயர்வு முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒருபுறம் மகிழ்ச்சி அளித்தாலும், இதே நிலை தொடருமா? என்ற குழப்பத்தில் உள்ளனர்.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஆகஸ்ட் 19) காலை ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.85 குறைந்த நிலையில், மாலையில் ரூ.195 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று காலை மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து, ரூ.14,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்த நிலையில், மாலையில் ரூ.1,560 அதிகரித்து, ரூ.1,15,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று காலை மீண்டும் ரூ.1,600 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,16,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று அதிகரித்திருக்கிறது. நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து ரூ.260க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.10,000 அதிகரித்து ரூ.2,60,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,600
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,16,800
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ.260
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ.2,60,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஆகஸ்ட் 20
|ரூ. 14,600
|ரூ. 1,16,800
|ஆகஸ்ட் 19
|ரூ. 14,205
|ரூ. 1,13,640
|ஆகஸ்ட் 18
|ரூ. 14,290
|ரூ. 1,14,320
|ஆகஸ்ட் 17
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
|ஆகஸ்ட் 16
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,760
|ஆகஸ்ட் 15
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,760
|ஆகஸ்ட் 14
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஆகஸ்ட் 13
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,720
|ஆகஸ்ட் 12
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஆகஸ்ட் 11
|ரூ. 14,150
|ரூ. 1,13,200