அக்டோபர் 1: தங்கம் விலை குறைந்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி
வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : October 1, 2026 at 10:30 AM IST
சென்னை: மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை இரண்டுமே கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வருகிறது. இந்தியாவை பொருத்தவரை விசேஷ நாட்களில் தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் காணப்படும். ஆனால், அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகிதம் அதிகரித்ததன் விளைவாக சர்வதேச அளவில் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. அதன் காரணமாக இந்தியாவிலும் அவ்வபோது தங்கம் விலை ஏறினாலும் பெரும்பாலும் இறங்குமுகத்தில் தான் இருக்கிறது.
தங்கம் விலை
22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 30) கிராமுக்கு ரூ. 70 அதிகரித்து ரூ. 13,710-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று ரூ. 30 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (அக்டோபர் 01) வியாழக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/mrgMzZ902N— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 1, 2026
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்து ரூ. 1,09,680-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,680
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,09,440
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 1
|ரூ. 13,680
|ரூ. 1,09,440
|செப்டம்பர் 30
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
|செப்டம்பர் 29
|ரூ. 13,640
|ரூ. 1,09,120
|செப்டம்பர் 28
|ரூ. 13,665
|ரூ. 1,09,320
|செப்டம்பர் 27
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 26
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 25
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 24
|ரூ. 14,000
|ரூ. 1,12,000
|செப்டம்பர் 23
|ரூ. 14,135
|ரூ. 1,13,080
|செப்டம்பர் 22
|ரூ. 14,185
|ரூ. 1,13,480
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையும் கடந்த சில நாட்களாக தினந்தோறும் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. நேற்று (செப்டம்பர் 30) கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 245-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.