மாத தொடக்கத்திலேயே மகிழ்ச்சி தந்த தங்கம்: சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைவு

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 290க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

Published : June 1, 2026 at 10:43 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்து ரூ. 1,16,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையானது கடந்த 4 நாட்களாக எந்த மாற்றமும் காணாமல் இருந்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

மே மாதம் முழுவதும் தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வந்த நிலையில், ஜூன் மாதம் தொடங்கியதும் சற்று குறைந்திருக்கிறது. மே 30 அன்று கிராமுக்கு ரூ. 30 அதிகரித்து ரூ. 14,630க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 130 குறைந்து ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ. 14,500க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, மே 30 அன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து ரூ. 1,17,040க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,040 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கடந்த மே 29ஆம் தேதியிலிருந்து மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்றும் ஒரு கிராம் ரூ. 290க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,90,000க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,500

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,16,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 290

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,90,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 1ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
மே 31ரூ. 14,630ரூ. 1,17,040
மே 30ரூ. 14,630ரூ. 1,17,040
மே 29ரூ. 14,600ரூ. 1,16,800
மே 28ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
மே 27ரூ. 14,650ரூ. 1,17,200
மே 26ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 25ரூ. 14,780ரூ. 1,18,240
மே 24ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840
மே 23ரூ. 14,730ரூ. 1,17,840

