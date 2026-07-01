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மாதத்தின் முதல் நாளில் குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 245க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 10:53 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று சில மணிநேரங்களுக்குள் ஏற்ற இறக்கம் கண்ட நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்திருக்கிறது.

ஆபரண தங்கத்தின் விலை தாறுமாறாக மாற்றம் கண்டு வருகிறது. கடந்த மாதம் முழுவதுமே தங்கம் விலை கடுமையான சரிவை கண்டது. அதற்கு அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போரின் தாக்கம் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்பட்டது. அதனால் ஏற்பட்ட கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வினால் தங்கம் விலை குறைந்தாலும், இன்னும் ஒரு சில வாரங்களுக்குள் மீண்டும் விலை சூடுபிடிக்க தொடங்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறிவந்தனர்.

ஆனாலும், கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருவதால் நகை வாடிக்கையாளர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். குறிப்பாக, ஜூன் மாதத்தின் கடைசி நாளான நேற்று காலை கணிசமாக குறைந்த விலை, ஒரு சில மணிநேரங்களில் மீண்டும் அதிகரித்தது. இந்நிலையில் இன்று சற்று குறைந்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூன் 30) ஆபரண தங்கத்தின் விலை காலையில் கிராமுக்கு ரூ. 270 குறைந்து, மதியம் ரூ. 170 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 100 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,100க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து, மதியம் ரூ. 1,360 அதிகரித்து ரூ. 1,05,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்த நிலையில், மதியம் ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 245க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,100

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,04,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 245

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,45,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 1ரூ. 13,100ரூ. 1,04,800
ஜூன் 30ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூன் 29ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூன் 28ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூன் 27ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூன் 26ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூன் 25ரூ. 13,140ரூ. 1,05,120
ஜூன் 24ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூன் 23ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480
ஜூன் 22ரூ. 13,600ரூ. 1,08,800

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