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ஆகஸ்ட் 1: இரண்டு நாள்கள் உயர்வுக்கு பின் சற்று குறைந்த தங்கம் விலை

5 நாட்களாக வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 10:56 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 280 குறைந்து, ரூ. 1,05,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை ஒன்றிரண்டு நாட்கள் ஏறுவதும், அடுத்து இறங்குவதுமாக இருக்கிறது. இதனால் தங்கம் வாங்குவதற்கு உகந்த நேரம் எது என்ற குழப்பம் வாடிக்கையாளர்களிடையே நீடித்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டு நிபுணர்களின் கணிப்பில் வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை தொடர் உயர்வை சந்திக்கும் என்று கூறியிருந்தனர். அதன்படி, ஆண்டு முடிவில் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டியது. இந்த விலையேற்றம் நீடிக்கும் என்றும், இந்த ஆண்டு பாதிக்குள் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 2 லட்சத்தை தாண்டும் என நிபுணர்கள் கூறியிருந்தனர்.

ஆனால், கடந்த பிப்ரவரி இறுதியில் ஏற்பட்ட அமெரிக்க - ஈரான் போரானது இந்த கணிப்பை மாற்றியமைத்தது. பொதுவாக போர் காலங்களில் தங்கம் விலை கடும் உயர்வை சந்திக்கும். இந்த போரினால் ஏற்பட்ட கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வானது தங்கம் விலையில் கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதன் பிறகு, தங்கம் விலையில் இன்று வரை ஏற்றம் காணாமல் தொடர்ந்து சரிவை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது.

தங்கம் விலை

வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 31) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 25 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,255-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 35 குறைந்து ரூ. 13,220-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஜூலை 31 அன்று சவரனுக்கு ரூ. 200 அதிகரித்து ரூ. 1,06,040-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 280 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,220

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,760

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 235

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,35,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 1ரூ. 13,220ரூ. 1,05,760
ஜூலை 31ரூ. 13,255ரூ. 1,06,040
ஜூலை 30ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 29ரூ. 13,155ரூ. 1,05,240
ஜூலை 28ரூ. 13,215ரூ. 1,05,720
ஜூலை 27ரூ. 13,370ரூ. 1,06,960
ஜூலை 26ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 25ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 24ரூ. 13,230ரூ. 1,05,840
ஜூலை 23ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் அவ்வபோது ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த ஐந்து நாட்களாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 235க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

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