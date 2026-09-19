ஏமாற்றமளித்த அமெரிக்க வட்டி விகிதம் - தொடர்ந்து 2-ஆவது நாளாக உயர்ந்த தங்கம் விலை
வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 19, 2026 at 10:42 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்றும் அதிகரித்திருக்கிறது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,040 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கப்பட்டால் தங்கம் விலை குறையும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தவர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியிருக்கிறது. கடந்த சில வாரங்களாக தங்கம் விலை பெரும்பாலும் ஏறிவந்த நிலையில் ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை அதிகரித்திருப்பதாக வெளியான செய்தி சற்று ஆறுதல் அளித்தது. ஆனால் வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கப்பட்ட 2 நாட்களாகவே இந்தியாவில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (செப்டம்பர் 18) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 145 அதிகரித்து ரூ. 14,155-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 130 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,285-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,160 அதிகரித்து ரூ. 1,13,240-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,040 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,14,280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,285
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,280
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 260
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,60,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 19
|ரூ. 14,285
|ரூ. 1,14,280
|செப்டம்பர் 18
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,13,240
|செப்டம்பர் 17
|ரூ. 14,010
|ரூ. 1,12,080
|செப்டம்பர் 16
|ரூ. 14,065
|ரூ. 1,12,520
|செப்டம்பர் 15
|ரூ. 14,040
|ரூ. 1,12,320
|செப்டம்பர் 14
|ரூ. 14,125
|ரூ. 1,13,000
|செப்டம்பர் 13
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 12
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 11
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,12,120
|செப்டம்பர் 10
|ரூ. 14,255
|ரூ. 1,14,040
வெள்ளி விலை
கடந்த சில மாதங்களாகவே வெள்ளி விலையானது வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை மட்டுமே மாற்றம் கண்டுவந்தது. அதேபோல், செப்டம்பர் 11ஆம் தேதிக்கு பிறகு 8 நாட்களாக விலைமாற்றமின்றி ஒரே விலையில் விற்பனையான நிலையில், நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்தது. இந்நிலையில் இன்றும் ரூ. 5 அதிகரித்திருக்கிறது.
அதன்படி, நேற்று ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 260க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,60,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.