இன்னும் காத்திருக்கணுமா! 2 வாரங்களில் ரூ. 11,240 குறைந்த தங்கம் விலை
இன்று வெள்ளி விலையானது கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 19, 2026 at 10:31 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் 22 காரட்டின் விலை நேற்று ரூ. 2,040 குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ. 1,880 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 95,840க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை இன்றும் குறைந்திருக்கிறது. இந்த விலை குறைவு இன்னும் தொடருமா? அல்லது திடீரென அதிகரிக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா? என்று கேட்டால் இன்னும் சில நாட்கள் அல்லது மாதங்களுக்கு இடையிடையே விலையேற்றத்துடன் பெரும்பாலும் விலை குறையவே வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் தங்கம் விலை குறைவதாக பலர் நினைத்தாலும், அமெரிக்க பொருளாதார நிலையற்ற தன்மையே தங்கம் விலை குறைய காரணம் என விளக்குகின்றனர்.
அங்கு விலைவாசி கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருவதற்கு முன்பே, அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி மூன்று முறை வட்டி விகிதத்தை குறைத்துவிட்டது. இதனால் தங்கம் விலை குறைந்தாலும், இந்த விலை குறைவு நிலையானது அல்ல என்கின்றனர். அடுத்த சில மாதங்களில் படிப்படியாக குறைந்து இந்தியாவில் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 90 ஆயிரம் வரை செல்ல வாய்ப்பிருக்கிறது என்று கூறுகின்றனர். எனவே சிறிய அளவில் தங்கம் வாங்க நினைப்போர் இந்த காலகட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்துகின்றனர்.
தங்கம் விலை
இரண்டு வாரங்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 11,240 சரிந்திருக்கிறது. நேற்று (நவம்பர் 18) கிராமுக்கு ரூ. 255 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,210-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 235 குறைந்து ரூ. 11,980-க்கு விற்கப்படுகிறது.
இன்று (நவம்பர் 19) வியாழக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/A8WlkPnl8y— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 19, 2026
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,040 குறைந்து ரூ. 97,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,880 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 95,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 11,980
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 95,840
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 180
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,80,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 19
|ரூ. 11,980
|ரூ. 95,840
|நவம்பர் 18
|ரூ. 12,210
|ரூ. 97,720
|நவம்பர் 17
|ரூ. 12,470
|ரூ. 99,760
|நவம்பர் 16
|ரூ. 12,540
|ரூ. 1,00,320
|நவம்பர் 15
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 14
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 13
|ரூ. 12,695
|ரூ. 1,01,560
|நவம்பர் 12
|ரூ. 12,815
|ரூ. 1,02,520
|நவம்பர் 11
|ரூ. 13,015
|ரூ. 1,04,120
|நவம்பர் 10
|ரூ. 13,210
|ரூ. 1,05,680
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் குறைந்து வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 185-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 1,85,000-க்கும் விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்றும், கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 180-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,80,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.